Kontrei Nuus: Stukkie erfenis weg met afsterwe van Oom Hans Oosthuizen

Een van Thabazimbi se bekendste inwoners, Oom Hans Oosthuizen is Maandag 22 Januarie oorlede nadat hy vir ‘n geruime tyd sieklik was.

Oom Hans, gebore op 11 Februarie 1932 op Alma – daar grootgeword en skoolgegaan, het na sy skoolloopbaan as vakleerling by die destydse Yskor op Thabazimbi begin werk. Na 55 jaar diens by die firma, later bekend as Kumba, het hy met pensioen afgetree. Bets (du Plessis), sy eggenote, is ook in die Thabazimbi omgewing, naamlik op Northam gebore.

Haar ouers het op die plaas Groenrivier by Matlabas geboer en sy het op Groenvlei skoolgegaan. Na haar skoolloopbaan het sy werk gekry by Matlabas poskantoor en dit is ook hier waar die twee mekaar in 1951 ontmoet het.

Oom Hans het destyds te perd gaan vry maar het later ‘n motorfiets aangeskaf aangesien die rit te perd redelik lank was. Alhoewel die ysterperd hom ‘n paar keer afgegooi het, het hy nie moed opgegee nie.

Die twee het op 24 Oktober 1953 verloof geraak en na die gebooie in die kerk geloop het, is hulle op 27 Julie 1954 in die destydse Verenigde (NG) Kerk in Vanderbijlstraat 1 Thabazimbi in die huwelik bevestig.

Na die ingebruikneming van die nuwe Kerk in Bergstraat Thabazimbi is die ou kerkgebou, wat steeds staan, eers as Kommandokantoor en toe as Dorps Biblioteek, toe biblioteek moes skuif nadat die Stadsraad gebou aan Eskom verkoop is, aangewend. Daarna is dit as Kumba se ABET Sentrum vir volwasse onderwys gebruik.

Oom Hans en Tannie Bets was 62 jaar getroud en uit die huwelik is vyf kinders gebore. Hulle is Gerhard (1955), Willie (1959), Wilna (1962), Lorien (1967) en Johan (1972). Al die kinders is getroud en die familie het uitgebrei na 12 kleinkinders en 14 agterkleinkinders.

Weens gesondheidsredes het Oom Hans en Tannie Bets, nadat hulle al die jare in Thabazimbi gebly het, op 15 Januarie 2014 na Pietersburg verhuis om in hul eie nessie by hul dogter Wilna en haar man (Swaerie) Ras te bly.

Die begrafnis vind Maandag 29 Januarie 2018 om 11:00 vanuit die NG Kerk Thabazimbi plaas.