Polise verdryf ANC en EFF betogers by Hoërskool Overvaal

Woensdag se gewelddadige betoging deur ondersteuners van die ANC en EFF voor die Hoërskool Overvaal in Vereeniging waartydens betogers rommel voor die skool gestrooi en buitebande aan die brand gesteek het, het ’n paar betogers beseer gelaat en heelparty is in hegtenis geneem.

Verskeie busse vol betogers, almal ondersteuners van die ANC en EFF, is na die skool aangery waar hulle met hul betogings begin het.

Maroela Media berig dat die provinsiale polisie woordvoerder, Kol Lungelo Dlamini, gesê het dat polisiebeamptes genoodsaak was om rubberkoeëls op die skare af te vuur omdat hulle nie gereageer het op opdragte van die polisie om uiteen te gaan nie.

Twee beseerdes is per ambulans na die hospitaal vervoer. Nog ’n betoger is beseer toe hy uit lompheid om van die polisie af weg te vlug op sy hand geval het.

Volgens Dlamini is tien mense in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld.

Die kinders in die skool, alhoewel getraumatiseer, was veilig.

Die betoging voor die skool hou verband met die hooggeregshof se uitspraak vroeër vandeesweek toe die hof beslis het dat die Gautengse departement van onderwys nie Hoërskool Overvaal kan dwing om 55 leerlinge wat op onderrig in Engels aandring by die skool se leerlinge kan akkommodeer nie.

Maroela Media het vroeër berig dat die skool aangevoer het dat hy nie plek vir nog leerders of oor die nodige hulpbronne beskik om die “Engelse” leerlinge te onderrig nie.

Hooffoto: Betogers verbrand buitebande voor Hoërskool Overvaal in Vereeniging.