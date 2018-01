KunsteGrot skop af met opwindende kunstenaars

Die KunsteGrot bied vanjaar weer groot vermaak. Hulle skop die jaar op 10 Februarie af met Joshua na die Reën, ’n uitstekende jong kunstenaar wat baie gewild was en wie se vertoning jy nie mag misloop nie.

Volgende op die lys is Chris Else wat ook reeds bekend is in Thabazimbi. Chris se optrede is op 16 Maart. Chris was tydens sy vorige besoek vergesel deur Refentse en die twee het ’n groot impak op die gehoor gehad. Hierdie keer is dit Chris Else op sy eie.

Kaartjiepryse vir beide vertonings is R150 per persoon en die gehoor word weereens genooi om ’n piekniekmandjie te pak en die vriende saam te bring vir uitstekende vermaak en gesellige samesyn.

Voorafbesprekings is noodsaaklik vir beide die vertonings. Help die KunsteGrot om steeds in die toekoms hierdie uitstekend vertonings deur ons top kunstenaars op Thabazimbi se verhoog aan te bied.

Vir meer inligting, kontak Rita by 083 744 8559 vir besprekings en verdere navrae.