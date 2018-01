Kontrei-Nuus: Laerskool Thabazimbi se “Groot Skool” beginners

Kwêvoël het vandag, Vrydag, ’n draai by Laerskool Thabazimbi se vier Graad 1 klasse gemaak en net na drie dae was hulle reeds almal flink besig met skoolwerk.

Die klasse is almal volgepak en selfs op die foto’s was daar nie plek vir ’n muis nie.

Ons heet hulle almal welkom by die wêreld van die Kwêvoël en Kwêvoël beloof om hul vordering, net soos met al die ander graad een klasse wat sedert 1983 jaarliks afgeneem is, goed dop te hou totdat hulle uiteindelik hul eie kinders by Laerskool Thabazimbi kom inskryf.

(Laat weet gerus indien jy self op ‘n Gr 1 foto was en jou kind(ers) ook dieselfde paadjie deur Laerskool Thabazimbi gevolg het – Skryf aan kwevoel@kwevoel.co.za of laat kommentaar op ons Facebook bladsy)