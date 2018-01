Kom toetsbestuur die nuwe Kuga by Thabazimbi Ford

Foto: Ronel Emslie, bestuurder Thabazimbi Ford, saam met Gerhard Theron, Verkoopsbestuurder Thabazimbi Ford, by die Nuwe Ford Kuga 1,5 liter Ambiente. Die betrokke model, ‘n demonstrasievoertuig, is in die mark en wag net vir die regte koper om op te daag.

Thabazimbi Ford bied aan jou die geleentheid om die nuwe Ford Kuga, een van die mees tegnologiese gevorderde slim-sport rowwe terrein voertuie (SUV), te kom toetsbestuur.

Ford, met 50 jaar se tegnologie wat hom rugsteun, is nie verniet nie die tweede grootste SUV handelsmerk in die wêreld

Skakel nou vir Gerhard Theron of Wessel Furstenburg by 014 – 777 1593 en reël ‘n afspraak vir ‘n toetsrit.

Thabazimbi Ford – Warmbadweg Thabazimbi

Tel: (014) 777 1593

Die nuwe Ford Kuga – ’n bulletjie onder die grotes

Ford Suid-Afrika het onlangs die nuwe Ford Kuga in Suid-Afrika bekend gestel en met hierdie groter en verbeterde ontwerp, gaan dit beslis ’n impak op die plaaslike motormark hê.

“Met sy uitstaande nuwe ontwerp, binne en buite, slim tegnologie, doeltreffende en petrolsuinige kragtige enjins, is dit ’n uitstekende aanbod vir ons kliënte”, sê Tracey Delate, Algemene Bemarkingsbestuurder van Ford Suid-Afrika.

Drie verskillende modelle is, net soos van te vore, beskikbaar naamlik die intreevlak, absolute waarde vir jou geld, Ambiente, die mid-groep Trend en die top van die reeks, die Titanium.

Kliënte het die keuse van die 1,5 liter en 2,0 liter Eco-Boost petrol, sowel as die 2,0 liter TDCi turbodiesel enjins. Afhangende van die model is daar ook die keuse van voorwiel- of permanente viertrek aandrywing.

As eienaar sal jy beslis beïndruk wees deur die talle gebruikersvriendelike kenmerke soos die ISOFIX ankerpunte, elektroniese parkeerrem, verbeterde stoorplek in die middel konsole asook die agterste tafeltjies en addisionele ventulasiepoorte in die Trend en Titanium modelle.

Hierby bied die nuwe Kuga jou 1603 liter bagasieruimte met die agterste sitplekke afgeslaan vir daardie naweek wegbreek.

Al die outomatiese modelle word bemark met pedaal-ratverwisseling om die ratte meganies te selekteer.

Op die Trend en Titanium modelle sal bestuurders klank en ander funksies deur hul selfoon met stembeheer kan reguleer. Met behulp van ’n raakskerm kan al die funksies van die selfoon met groot gemak verrig word sonder om die bestuurder se aandag van die pad af te trek.

Die veiligheid van die insittendes is nie afgeskeep nie met sewe lugsakke, insluitend ’n knie-lugsak vir die bestuurder, asook ABS-remme met die Elektroniese Stabiliteits Program (ESP), sleepstabiliteitbeheer en helling wegtrek hulp.

Al die Kuga modelle word bemark met die standaard Ford Protect, insluitend ’n vier jaar/120 000km omvattende waarborg, drie jaar onbeperkte afstand padbystand en vyf jaar onbeperkte roesvrywaring.

’n Vyfjaar/90 000km diensplan is ingesluit op alle TCDi modelle met diensintervalle van 15 000km.

Die Kuga petrol modelle het ’n 20 000km diensinterval en kom aam met ’n vier-jaar/80 000km diensplan.