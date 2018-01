NJR Steel wenner ontvang sy waentjie

NJR Steel Thabazimbi het vir ‘n vroeë Kersgeskenk gesorg toe hulle die wenner van hulle kompetisie, wat gedurende Oktober en November 2017 aangebied is, aangekondig het.

Die prys was ‘n Roadster 200 waentjie ter waarde van R12 000, ‘n waardevolle prys om los te slaan.

Om vir die kompetisie in aanmerking te kom moes kliënte aankope van R1000 of meer doen. Slegs kliënte van NJR Steel op Thabazimbi het vir die kompetisie in aanmerking gekom.

Die wenner van die kompetisie was Christo Kruger van Oryx Industrial Supplies en hy het op 20 Desember 2017 sy prys kom opeis. Op die foto neem hy die waentjie in ontvangs by Petro Schoeman, verkoop adviseer by NJR Steel Thabazimbi.

NJR Steel verskaf ‘n groot verskeidenheid van staalprodukte en profiele vanuit hulle groot voorraad deur hul takke wat oor vyf provinsies versprei is.

Of jy ‘n boukontrakteur, ‘n eienaar-bouer of ‘n doen-dit-self projek beplan, skakel hulle vandag nog by 014 772 2210 vir advies en ‘n gratis kwotasie. Of besoek hulle by Warmbadweg 46 Thabazimbi / www.njrsteel.co.za

Geen taak is te groot of te klein vir NJR Steel nie.