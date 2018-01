Verskuiwing van gedrukte koerante na Digitaal

Die verskuiwing van gebruikers na digitale opsies, veral om nuus te bekom, sal volgens die Uitvoerende Bestuurder van Naspers, Bob van Dijk, binne die volgende paar jaar voltooi wees. Volgens hom kan dit drie, vyf, sewe of self 10 jaar neem voordat koerante in die gedrukte formaat nie meer geredelik beskikbaar sal wees nie – alhoewel nuus volgens hom steeds ‘n aanloklike bedryf sal wees.

Hierdie opmerking is gedoen in ‘n artikel wat in Business Day gedurende Desember gepubliseer is.

Van Dijk het verder gesê dat Suid-Afrika nie immuun is teen die erosie van die tradisionele inkomste van die gedrukte koerante nie maar meen dat dit bemoedigend is dat die vraag na nuus nie afneem nie, maar dat gebruikers dit net op ander maniere verkry.

Naspers werk aan ‘n volhoubare besigheidsmodel vir sy publikasies “want nuus is belangrik”, het hy gesê met verwysing na ‘n berig deur News24 dat die moeder maatskappy dalk by verdagte onderhandelings met die Gupta familie se ANN7 TV kanaal betrokke kon wees. Dit wys dat jou eie nuuskantore nie noodwendig nuus weerhou wat die groep pas nie aangesien hierdie tipe joernalistiek baie belangrik is.

Hy het verder gesê dat daar ‘n groot toekoms vir aanlyn nuus is en die hoop uitgespreek dat dit ook die rigting is waarop Media24 verder sal bou.

Andy Gill, Besturende Direkteur van Tiso Blackstar Group – die eienaars van Business Day en die Sunday Times stem nie heeltemal saam met Van Dijk nie en voel dat die gedrukte media sal ‘n sterk gedeelte van die mark sal behou aangesien daar ‘n groot aptyt vir kwaliteit inhoud as die prima produk vir beide adverteerders en verbruikers.

Koerante wat die leiding neem is geneig om baie analities te wees en het reeds die vertroue van hul lesers. Hulle het reeds die inisiatief geneem om hul besigheidsmodel aan te pas om ook in die digitale platform, met die meegaande inkomste daaraan verbonde, te belê.

Nis-publikasies, insluitend finansiële koerante en tydskrifte is meer haalbaar aangesien hul lesers bereid is om daarvoor te betaal.

Selfs vir hierdie groot titels het die advertensie inkomste sy plafon bereik. Dit is nie die geval met die digitale advertensies nie wat nou maar eers geïmplementeer word.

Anton Harber, ‘n professor in joernalistiek by Wits Universiteit en stigters redakteur van Mail & Guardian sê dat koerante sal moet kyk na verdere samesmelting sover dit drukkerye en verspreiding aan betref aangesien koerante op hul eie nie meer hierdie infrastruktuur kan bekostig nie.

“Om te oorleef sal koerante meer ingestel moet wees om hul lesers te ken en ‘n multiplatform as basis het.

Sy siening is dat dagblaaie gaan verdwyn alhoewel sommige weeklike uitgawes as gevolg van die langer lewe van minder dringende nuus en artikels.

“Ons moet ophou om bekommerd te wees oor die voortbestaan van koerante en eerder dink aan die oorlewing van joernalistiek en die nuus-aspek, ongeag hoe dit aangebied word.

Uit die voorafgaande is dit baie bemoedigend in die sin dat Kwêvoël een van die eerste koerante, en daarby ‘n plattelandse koerant, is wat reeds sy nuus digitaal, en nie net plaaslike nuus nie, maar belangrike nuus van regoor die land en die wêreld dra.

Daarby is ‘n nuwe advertensie-kanaal daar gestel wat nie net statistieke kan lewer oor hoeveel leseres die spesifieke advertensie of redaksioneel oopgemaak het nie, maar advertensies teen sowat 25% van die koste van advertensies in die gedrukte media aan besighede kan bied sonder om inbreek te maak op nuuslewering.

Nuus en registrasie op ons tuisblad sal altyd gratis beskikbaar vir Kwêvoël se lesers wees.