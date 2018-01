13 Sterf toe Modderstortings Kalifornië in die VSA tref

Reuters berig dat ten minste dertien persone dood is toe halflyf-diep modderstortings Suidelike Kalifornië in die VSA, Dinsdag 9 Januarie, na swaar reëns in die gebied getref het.

Twintig van die 163 mense wat gehospitaliseer is het beserings as gevolg van die storm opgedoen terwyl vier van hulle in ‘n kritieke toestand is.

Volgens berigte is sowat 300 mense vasgekeer in die Romero Vallei, oos van Santa Barbara.

Volgens die polisie lyk die wêreld soos ‘n oorlogsveld met reuse rotse wat oor die gebied gestrooi lê.

Die modderstortings het veral in die gebied voorgekom wat verlede maand deur veldbrande verskroei is. Sowat 48km van die Hoofkusweg, insluitende die 101 Hoof-deurpad is vir verkeer gesluit.

Noodlenigingswerkers sê dat verskeie mense steeds vermis word en dat verwag word dat die dodetal nog sal styg.

Duisende mense het voor die modderstortings en vloede weggevlug en sowat 50 reddingspogings is uitgevoer. Die gedeeltes wat die ergste getref is, was die wonings wat nie in die ontruiming sone was nie.

Die swaar reën het modderstortings in die Montecito gemeenskap veroorsaak wat huise van hulle fondasies afgeruk het.

Rotse so groot as klein gesinsmotor het teen die heuwels afgerol en paaie versper. Vyf persone is ook in die gebied dood as gevolg van die storm.

Hierdie eksklusiewe woonbuurt is ook die tuiste van glanspersone soos Rob Lowe en die kletskoningin, Ellen DeGeneres, terwyl Oprah Winfrey se huis in die woonbuurt sowat $90 miljoen werd is.

As gevolg van die plantegroei wat deur die veldbrande vernietig is, is baie wonings nou blootgestel aan modderstortings wat nie voorheen die geval was nie.

Hierdie ramp volg op die derde warmste jaar op rekord wat die VSA nog ondervind het en waartydens die skade beraming weens weer- en klimaatverwante rampe op ‘n rekordbedrag van $306 miljard bereken word.

Terwyl die neerslae op tussen 100 tot 180mm gereken word, sneeu dit in die hoogliggende gebiede.