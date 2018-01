Boer beskuldig na Sekuriteitsbeampte “dief” doodskiet

Die President van Agri SA, Dan Kriek, het sterk beswaar uitgespreek teenoor foutiewe beriggewing deur die Gauteng- en Tarlton polisie aan die media oor die tragiese skietdood van ‘n plaaswerker van die Krugersdorp-omgewing dat ‘n boer ‘n trekkerbestuurder doodgeskiet het wat na bewering ‘n trekker gesteel het.

Latere berigte het bevestig dat ‘n sekuriteitsbeampte vir die skietdood van die werker verantwoordelik was.

“Vals beriggewing oor die insident en swak joernalistieke werk het daartoe gelei dat boere se naam en beeld in die openbaar geskaad is. Die onnodige verspreiding van grafiese beeldmateriaal oor die insident het die waardigheid van die slagoffer aangetas. Dit en die vals beriggewing is onaanvaarbaar”, sê Kriek, “die boer se naam is reeds deur die media deur die modder gesleep.”

Agri SA betoon sy medelye met die familie van die vermoorde plaaswerker en sê dat plaaswerkers ‘n belangrike deel van die landbou is en saam met boere verantwoordelik is om voedsel vir die land se mense te voorsien. Die Menseregtekommissie het in sy ondersoek in 2014 na veiligheidsuitdagings in plaasgemeenskappe bevind dat die goeie verhoudings tussen boere en plaaswerkers nie genoegsaam beklemtoon word nie en dat die negatiewe stereotipering van verhoudings op plase teengewerk moet word.

Die verkeerde inligting rondom die Tarlton insident dra nie by tot die bevordering van verhoudinge in landelike gemeenskappe nie.

Sedert die skietdood van die plaaswerker Saterdagoggend, het die media die inligting wyd gedra, onder andere in die sosiale-media waar daar verwys is na “black people were being killed by white farmers” en dat die voorval rassisties gemotiveerd is. Die tipe inligting lei tot die polarisasie van gemeenskappe en is nie bevorderlik vir nasiebou nie. “Ek doen vandag ‘n beroep op die media en ander belanghebbendes om seker te maak dat inligting oor boere reg oorgedra word en dat die boerderygemeenskap nie onnodig veroordeel word vir dade waaraan hulle nie meegedoen het nie”, sê Kriek.

Uitsprake oor die Tarlton voorval en die verwysing na die boer as die skuldige party, gaan gewoonlik met emosie gepaard en die vorming van verkeerde persepsies oor boere in die breë samelewing. “Daar rus ‘n groot verantwoordelikheid op die polisie en die media om toe te sien dat misdaadverwante insidente en wie die skuldige party is, korrek deurgegee word”, sê Kriek ten slotte.