Guatemala, ‘n verarmde Suid-Amerikaanse staat, het laat blyk dat hy Amerika steun in die besluit om Jerusalem as hoofstad van Israel te erken. Die staat is een van slegs nege state wat teen die Verenigde Nasies se resolusie gestem het dat Amerika sy erkenning van Jerusalem as hoofstad moet terugtrek.

Die Amerikaanse president, Donald Trump, het gedreig dat hy hulp aan nasies, waarvan Guatamala een is, gaan ophef indien hulle teen die Verenigde State ou stem.

Guatamala se president, Jimmy Morales, het Sondag gesê dat hy het die besluit geneem om die land se ambassade vanaf Tel Aviv na Jerusalem te skuif na samesprekings met Israel se eerste minister, Benjamin Netanyahu.

Die status van Jerusalem lê na aan die hart van die Israeli’s toe Israel die oostelike gedeelte van die stad, wat voorheen deur Jordanië beset is, gedurende die Midde ooste Oorlog in 1967 herbeset het en die hele stad as hul onverdeelbare hoofstad beskou.

Die Palestyne eis Oos Jerusalem op as die hoofstad van hul toekomstige staat en die finale lot van die stad sou eers dan as deel van vredesonderhandelinge beslis word.

Israel se soewereiniteit oor Jerusalem is nooit internasionaal aanvaar nie en al die lande se ambassades is in Tel Aviv gesetel.

Trump in teenstelling, het die VSA se departement van buitelandse sake opdrag gegee om daaraan te begin werk om die Amerikaanse ambassade na Jerusalem te verskuif.