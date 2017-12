Bly weg van boodskappe oor SAPD optredes

Sosiale media gebruikers word gewaarsku om nie enige konfidensiële polisie-inligting, insluitend padblokkades en deursoek van motorvoertuie op die paaie op hulle sosiale groepe aan te meld nie tensy jy bereid is om ‘n dag in die hof deur te bring en dalk nog ‘n groot boete in die gesig staar nie.

‘n Polisiewoordvoerder, Lieutenant Kolonel Thulani Zwane, sê dat die pos van hierdie tipe van inligting die polisie verhoed om effektiewe polisiëring te verrig aangesien dit kriminele help om arrestasie te ontwyk. Dit is onwettig en diegene wat betrap word dat hulle dit doen staar arrestasie in die gesig.

Hierdie waarskuwing volg nadat ‘n Durban inwoner na bewering onlangs privaat inligting aangaande ‘n Durban Metro Polisie padblokkade op ‘n WhatsApp groep aangemeld het. Die man staar nou ‘n klag van regsverydeling in die gesig.

Die voorval word in ‘n ernstige lig beskou en na die ondersoek voltooi is kan ‘n polisie lêer oopgemaak word en die verdagte sal homself in die hof moet verdedig.

‘n Beroep word op motoriste gedoen om nie inligting deur te gee wat die polisie se werk belemmer nie.

Padblokkades word in hoofsaak gehou om te verhoed dat mens onder die invloed van alkohol hul agter die stuur van ‘n motor waag asook om onpadwaardige voertuie van die paaie af te verwyder. Baie ongelukke waar hierdie faktore ‘n rol speel kan voorkom word.

Dit is veral die persone wat aan die hoof van die groep staan wat moet sorg dat persone in die groep wat hulle hieraan skuldig maak vasgevat word. Stel die mense in die groep in kennis hiervan en verwyder diegene wat nie gehoor gee nie uit die groep.

Die polisie doen net hulle werk en die publiek word versoek om dit nie vir hulle nog moeiliker te maak nie.

Dit is reeds bekend dat baie kriminele hierdie groepe gebruik vir hulle eie doeleindes.

Administreerders van verskeie groepe wat ingestel is op die aanmelding van misdaad, moedig hulle lede aan om kriminele aktiwiteite, protesaksies, verdagte optredes, motor ongelukke, brande, vermiste persone, mediese noodgevalle en elektrisiteit probleme aan te meld. Wat wel verban word is enige vorm van rassisme, seksistiese kommentaar, debatte en beskuldigings sowel as bakleiery en vloek.

Miskien is dit ook iets wat plaaslik kan werk. Ongelukkig sal daar baie min lede wees juis oor wat hier bo genoem is wat taboe op so ‘n groep is. Mens hoef maar net hier na een van die gewildste sosiale bladsye in die dorp te kyk om te besef wat aangaan. Hierdie groep kan ‘n groot rol speel in misdaad bekamping en die verspreiding van algemene inligting indien die lede dit reg gebruik.

By hierdie groepe is daar nie plek kletsery, foto’s van persone, deel van persoonlike inligting of videos tensy dit deur die administreerder van die groep toegelaat word nie. Die belangrikste is om jou inligting te bevestig voordat jy dit pos.

Voordat jy die reputasie van ander of jou eie beeld groot skade berokken, doen eers bietjie navorsing, Google dit of kontak ander persone met meer inligting. Baie mense deel die pos deur net die opskrif te lees sonder om die hele pos te lees.

Bly weg van produk advertensies op die sosiale bladsye aangesien dit nie voldoen aan die terme waaronder jy die bladsye mag gebruik nie. Adverteer eerder by Kwêvoël se digitale nuusblad wat in elk geval ‘n beter diens kan lewer as wat jy as besigheid kan doen deur jou poging om mense na jou eie sosiale bladsy te probeer lok.