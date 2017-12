Nuus van oraloor

Korrupte Pakistani Hoftolk vas na Borg-transaksie

‘n Pakistani hoftolk van die Johannesburg Landdroshof, Zafar Khan, is in Boksburg aangekeer nadat hy ‘n vinnige paar rande uit nadat hy die vriend van ‘n aangeklaagde wat vir borgtog aansoek gedoen het, na bewering genader het om hom R25 000 te betaal om die vrylating van die vriend te bewerkstellig.

Die man, Saddiq, ‘n Pakistani aktivis, het aan Khan gesê dat hy net R10 000 kan bekostig wat so aanvaar is en hulle ooreengekom het om in Boksburg by ‘n kitskos restaurant die geld te oorhandig.

Onbewus daarvan dat die polisie se anti-korrupsie afdeling aangaande die transaksie ingelig is, het hulle toegeslaan toe Khan die restaurant wou verlaat.

‘n Polisiewoordvoerder, kaptein Juanita Coetzer, het die arrestasie bevestig.

Saddiq het aan “The Star” gesê at die man hom genader wa gesê het dat R15 000 van die bedrag sal aan die aanklaer betaal word dat hy nie borgtog teenstaan nie.

Toe hy aan hom noem dat hulle regsverteenwoordiging het, het Khan aan hom gesê dat hulle niks sal kan vermag nie aangesien hy in beheer is van die hof.

Saddiq se vriend is die dag nadat Khan gearresteer is op R5000 borgtog vrygelaat.

Verskeie kroeë in Wes Kaap wag op kegs vanaf brouerye

Verskeie kroeë in die Wes Kaap kan nie in hul kliënte se vraag na Hunter’s Draught voorsien nie weens afskaling in verskaffing weens die droogte.

Die woordvoerder van Distell, vervaardiger van Hunter’s, Dennis Matsana het bevestig dat die beperkings op voorsiening veroorsaak is deur die waterskaarste en dat die drukverlaging, sowel as die waterbeperkings die bottelering van grootmaat in kegs onmoontlik maak.

Hy het gesê dat voorsiening hopelik in die nuwe jaar genormaliseer kan word.

Die Lid van die Uitvoerende Komitee vir Plaaslike regering, Omgewingsake en Ontwikkeling, Anton Bredell sê dat die droogte ernstige afmetings aanneem en dat areas soos Beaufort Wes steeds probleme met oppervlakwater ondervind nadat dit etlike maande gelede reeds opgedroog het.

Hy het genoem dat die sentrale Karoo reeds vir geruime tyd probleme ondervind. Verskeie boorgate is in die provinsie gesink om te verseker dat gemeenskappe nie sonder water gelaat word nie.