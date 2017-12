Tawwe stryd lê voor vir Ramaphosa as President van die ANC

Cyril Ramaphosa het wel die stryd gewen om die ANC verder te lei maar die samestelling van die party se top ses sal die ergste uitdaging aan sy leierskap tot dusver stel.

Hierdie ses top poste in die ANC is gelykop verdeel tussen sy ondersteuners en die van sy opposisie teenstander, Nkosazana Dlamini Zuma.

Ramaphosa het die stryd om leierskap van die ANC met 179 stemme gewen met twee van sy ondersteuners, die voormalige sekretaris generaal van die ANC, Gwede Mantashe en die ANC se Gauteng voorsitter Paul Mashatile, wat onderskeidelik as Nasionale voorsitter en Tesourie-generaal verkies is.

Die allerbelangrikste sekretariaat, die van Hoof uitvoerende en adjunk wat in Luthuli House gesetel is kom uit die faksie van Ace Magashule en Jessie Duarte, met Mpumalanga se omstrede Premier, David Mabuza, wat sedert 2009 hierdie rol vervul en by verskeie omstrede ondersoeke betrokke was.

Volgens politieke kenners is Magashule en David Mabuza die twee mees korrupte politici in die land.

Mabuza het sy posisie met die grootste meerderheid van al die ander kandidate gewen. Hy word beskryf as ‘n glibberige, ambisieuse man met toekomstige drome vir Presidentskap wat tot die uiterste sal gaan om sy eie planne te laat slaag.

Terwyl Ramaphosa se oorwinning teoreties die weg baan dat hy Suid-Afrika se volgende president sal wees indien die ANC die 2019 referendum by die stembus wen, is hy steeds getaak on die verbrokkelde party wat hy van Zuma geërf het, te herenig te midde van ‘n tanende ekonomie en afgraderings deur internasionale krediet-graderings agentskappe.