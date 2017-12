Thabazimbi Vleis Koning op jou Kerstafel

Onthaal hierdie Kersfees en Nuwejaar met die beste snitte vir jou braaivleisvuur, Kerstafel of Nuwejaar Piekniek. Besoek Thabazimbi Vleis Koning, Winkel 28 Thaba Mall.

Hier kry jy alle snitte met Rumpsteak, perfek verouderd, reg vir die braai asook Sirloin verouderd en gesny volgens jou behoefte.

Vir die Feestafel is daar Vleis Koning se klaar gestopte Hoender en Eendborsies, Gammon Steak, Gerookte Varknek en Pekel Tong.

Kersfees is die tyd vir saamkuier en tyd vir geskenke gee – wat van ’n Biltong Ruiker vir die gasheer? Pasgemaak volgens jou voorskrifte! Of Westwood se Nougat Kers Crackers vir die gasvrou se tafel.

En by die braai – iets baie anders – spesiaal voorberei net by Thabazimbi Vleis Koning

Oepsies – Bacon op ’n stokkie gedraai met glanskersies tussenin, gedoop in ’n vinger-lek-lekker sous en Woepsies – Kaasworsie op ’n stokkie in bacon toegedraai asook die beste skilpaadjies in die dorp.

Bedien jou braaivleis saam met die heerlikste biltongbrood – reg vir die oond of die braai, beskikbaar by Thabazimbi Vleis Koning!

Kies uit ons Steakhouse Grill – Heerlike braaisnitte en wors vakuum verpak – Tel op en laat waai na die braai.

Vir ’n peuseldingetjie is daar altyd plek

Nuut by Thabazimbi Vleis Koning is die White River Mixed Nuts Beef Biltong altyd in voorraad, Droëwors, Chili bites, Bacon Biltong (NUUT)

Asook die Carb Clever Snacks – “No Carbs no Sugar” – Vanilla en Cocoa

Groot verskeidenheid gevriesde seekosse – Chinese rys en Noodles

Uitgesoekte speserye en souse – heerlike klein gebak – asook T-Best Aloe Water

Vir bestellings en navrae –

Kontak (014) 777 1111