KunsteGrot sluit op hoë noot af met Doringdraadduwwels

Lank . . . lank gelede . . . in 1999, het drie dames as studente van Puk, vir jare as lede van die Universiteit se bekend Alabama Studentegroep saam gesing.

Dit het nie daar gebly nie en die drie het hul eie groepie, die Doringdraadduwweltjies gestig.

Onder hierdie naam het hulle aan talle talentfeeste deelgeneem en na ’n paar shows hulself die Doringdraadduwwels genoem.

Al drie is deesdae getroud met ’n huisgesin. Mari het vyf jaar gelede met haar gesin na Thabazimbi verhuis waar haar ouers, ds Dirk en Ronel Laufs, hul reeds weer hervestig het. Die ander twee lede, Heleen en Yolandi, bly steeds in Pretoria.

Die kontak met die Doringdraadduwwels het behoue gebly en met die loop van jare tree hulle per geleentheid op.

So was hulle dan ook uitgenooi om by die KunsteGrot op te tree met die Kersfees afsluiting Piekniek.

Die drie het hul uitmuntend van hul taak gekwyt en Thabazimbi kan trots wees dat een van die Doringdraadduwwels uit Thabazimbi kom.

Hul Kersfeesprogram het beide bestaan uit voorlesings oor die geboorte van Jesus, gewyde kersliedere asook ’n groot verskeidenheid van Engelse en Amerikaanse kersliedjies bestaan, om nie ons eie Chris Chameleon se Somerkersfees te vergeet nie.

’n Redelike vol saal het die kunstenaars begroet en het die vertoning besonder geniet. Na afloop van die vertoning het almal nog verder om hul piekniekmandjies gekuier.