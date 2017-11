Flieks 1 Desember by die Kunstegrot

Vanjaar se flieks by die KunsteGrot op Thabazimbi word Vrydag weereens afgesluit met twee sessies.

Die kinders ken nie die groot skerm films nie en sover beeld en klank aan betref is daar geen TV wat dit soos die groot skerm kan oordra nie.

Thabazimbi is bevoorreg om hierdie redelike nuwe vrystelling films hier plaaslik te kan sien. Ondersteun hierdie inisiatief en sien die nuutste Afrikaanse vrystellings en ‘n paar van die groot films wat jy dalk in die teater gemis het sonder die gesteur van selfone en advertensies wat inbraak maak op jou kyktyd.

Maak gebruik van die geleentheid en lui die vakansie op ‘n hoë noot in.

Pak gerus die piekniekmandjie met eet en drinkgoed vir beide sessies – sit terug en geniet die flieks.

‘n Kiosk is ook beskikbaar vir koeldranke en versnaperings.

Die eerste sessie is ‘n gesinsfliek, “Nul is nie Niks nie”, en is geïnspireer deur Jaco Jacobs se topverkoper jeugboek Oor ‘n Motorfiets, ‘n zombiefliek en lang getalle wat deur elf gedeel kan word.

Hierdie film gaan jou hartsnare roer en die storie is een wat die hele gesien saam sal geniet. Moet dit dus nie misloop nie.

Die eerste sessie begin om 17:30 en toegang is R50 per persoon. Ouma en Oupa is welkom om die vertoning gratis by te woon.

Die tweede sessie word Stardust vertoon, ‘n film gebaseer op die 1999 boek met dieselfde titel.

Bekende akteurs wat in die film speel is Claire Danes, Rupert Everett, Robert de Niro, Michelle Pfeiffer en Peter O’Toole.

Die film volg Tristan, ‘n jong man van die fiktiewe dorp “Wall”. Wall is ‘n dorp op die grens van die magiese fantasie koninkryk, Stormhold.

Tristan betree hierdie magiese wêreld om ‘n ster wat daar geval het vir sy geliefde Victoria te gaan optel en haar toestemming te kry om met hom te trou. Die gevalle ster is toe iets heel anders as wat hy verwag het. Tristan se tyd loop uit en hy moet terugkeer na Wall voor Victoria se verjaarsdag, die spertyd om haar hand te wen.

Breek gerus ‘n bietjie van die werklikheid af weg en kom betree hierdie wêreld van fantasie en toorkuns terwyl jy lekker peusel aan jou piekniekmandje.