Kontreinuus – Kerssangdiens lei Kerstyd in

Hooffoto: Marina Botha en haar man Tinus Spies, saam met Elbie de Kock, heel regs op foto, en haar dogter (Marina se niggie), Brenda Foulds, na afloop van Sondag 26 November se Kerssangdiens by die NG Kerk Thabazimbi.

Die NG Kerk Thabazimbi het Sondagaand 26 November die jaarprogram op ’n baie hoë noot afgesluit met ’n uitstekende Kerssangdiens waarby die professionele sang-egpaar, Marina Botha Spies en haar eggenoot, Tinus Spies, saam met plaaslike sangers, die kerkkoor en natuurlik, Thabazimbi se eie meester op die pyporrel, René Thuynsma, gesorg het vir ’n puik uitvoering om die geboorte van Jesus te gedenk.

Na die aanvanklike inleiding het die sangers en koor van die galery af beweeg na die ouderlingsbanke en voor die preekstoel vanwaar die res van die uitvoering plaasgevind het.

Met haar ode aan die moeder van Jesus, Maria, het Marina beïndruk met een van die suiwerste stemme wat sekerlik nog in dié kerk gehoor is, met haar weergawe van die Ave Maria.

Marina en Tinus het dit opgevolg met Pie Jesu, om die koms van Jesus aan te kondig.

Marina is die broerskind van Elbie de Kock en dit was dan ook nie vreemd dat twee susters, Berna en Anéll, die vloer met hul niggie, Marina gedeel het nie.

Die interkerklike koor het hul baie goed van hul taak gekwyt en het ook geleentheid gehad om saam met Tinus te sing.

Die gemeente is ook betrek met samesang en die afsluiting met stille-nag waar koor, sangers en orrel saam gesing het om met seker die bekendste kerslied in die hart, die diens af te sluit.

Na afloop van die diens het gemeentelede en besoekers heerlik gesmul aan heerlike gebakte Kersfees nagereg en lekker koffie.

Hou hierdie plasing dop vir nog meer foto's.

