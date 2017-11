Bosveld reën kom amper te laat

Wydverspreide reën het sedert Saterdag vroegoggend oor die Thabazimbi Bosveld en omgewing begin uitsak. Vanaf Vaalwater is ook berigte ontvang van reën en tot dusver is geen terugvoering ontvang van hoe dit die Markdag-fees, wat vandag aangebied is, beïnvloed het nie.

Alhoewel geen amptelike syfers tans beskikbaar is nie, het daar na skatting in Thabazimbi dorp sowat 50 mm sedert Saterdagoggend geval.

Heelwat takke van bome is deur die wind, wat met die reën gepaard gegaan het, afgewaai en in Tweedelaan Thabazimbi is ’n groot boom ontwortel wat oor die helfte van die pad gelê het (sien hoof-foto).

Stuur gerus reënverslae na kwevoel@kwevoel.co.za vir publikasie.

