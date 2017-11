ATKV – Poësie Skryf – Wenners aangewys

Hoërskool Afdeling

Vier Graad 9’s en een Graad 11 leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer het aan die afgelope Poësie Skryfwerk kompetisie wat deur die ATKV Thabazimbi tak aangebied is, deelgeneem.

Volgens Rita Volschenk, wat die kompetisie namens die ATKV jaarliks aanbied, is pragtige skryfwerk gelewer en moedig sy dan ook die leerlinge wat ingeskryf het aan om aan te hou skryf en nie tou op te gooi nie.

Sy moedig ook almal wat daarvan hou om met woorde te speel, aan om asseblief volgende jaar ook in te skryf – dis ‘n leerskool en baie pret!

Die wenner is Caronay Fouché – Gr 9 met 90%. Die naaswenner was Twana Nel – Gr 9 met 88%. Twana was ook die derdeplek wenner met 85%. Die 80% wat sy met nog ‘n inskrywing verwerf het, het vir haar ‘n deelname sertifikaat verdien.

Sertifikate vir deelname het gegaan aan Suleen Schutte – Gr 11 met 75% en Simoné du Plessis – Gr 9 met 75%.

Laerskool Afdeling

Drie-en veertig inskrywings van leerlinge van Laerskool Thabazimbi is ontvang uit die volgende grade: Gr 3 – vyf, Gr 5 – vier, Gr 6 – 24 en Gr 7 – nege.

Baie goeie oorspronklike werk is ontvang en Rita het hulle dan ook aangemoedig om hul eie werk te lewer. Ook moet hulle nie soos ouer kinders oor ouer ervarings skryf nie. Skryf oor dit wat jy nou as kind ervaar en voel. Lees poësie, maar moenie iemand na-aap of ‘n ander persoon se gedigte gebruik nie.

Die wenners in die afdelings was: Grondslagfase – Zander Alberts, Intermediêre Fase – Devonric Swart en Senior Fase – Lieselotte Smit.

Naaswenners: Gr 3 – Varshidean Williams, Gr 5 – Janélle Erasmus, Gr 6 – Izandri Joubert en Gr 7 – SJ van der Linde.

Derdeplek wenners: Gr 3 – Valene Oberholzer, Gr 5 – Ruvan Bornman, Gr 6 – Heleen Pienaar en Gr 7 – Luan von Wielligh.