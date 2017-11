Laerskool Thabazimbi – Leerlinge ontvang toekennings vir prestasie

Die toekenningsfunksie van Laerskool Thabazimbi is Woensdag 8 November gehou. Tydens hierdie geleentheid is erkenning aan al die skool se toppresteerders vanaf Gr 4 tot Gr 7 op akademies-, sporte- en kultuurvlak gegee.

Vanjaar se Dux Leerling was Recia Beukes. Sy ontvang ook die toekenning in ‘n paar spesifieke leerareas naamlik English Home Language, Afrikaans FAL, EMS, Natural Science, Social Science and Technology.

Nog Leerarea toekennings vir beste prestasie in die verskillende leerareas het gegaan aan:

SJ van der Linde: Engels FAL en Wiskunde.

Kristin Lottering: Afrikaans Huistaal, Kuns en Kultuur en Lewensvaardigheid.

Die Sporttoekenning vir beide Rugby en Krieket Speler van die Jaar het gegaan aan Nicolas Snyman.

Die ander Sporttoekennings het gegaan aan Anchené Pretorius (Netbalspeelster van die Jaar), Kristin Lottering (Swemmer van die Jaar), Chenéll Fouché (Atleet van die Jaar) en Lené Lategan (Hokkiespeelster van die Jaar).