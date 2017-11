DA reageer op EFF beroep vir politieke asiel vir Mugabe in Suid-Afrika

Die Demokratiese Alliansie (DA) het reageer op die EFF se beroep op die Suid-Afrikaanse regering om die voosgevegte Zimbabwiese president, Robert Mugabe asiel te verleen.

Die DA LP en skaduminister van Internasionale betrekkinge en samewerking, Stevens Mokgalapa, het die EFF aangevat oor hul onlangse stelling deur te sê dat die EFF duidelik bewys dat die party nie veel vir die belange van die groter Zimbabwiese bevolking omgee nie.

Volgens Mokgalapa sal dit ‘n skending van “vlugtelingstatus” wees as Mugabe politieke asiel in Suid-Afrika, in terme van die Wet op Vlugtelinge Wet (130 van 1998) verkry.

Die DA wil weereens net bevestig dat Mugabe nie welkom in Suid-Afrika is nie. Nie alleen het hy ‘n verwerplike menseregte rekord nie, maar om aan hom politieke asiel te verleen sal teen die wet wees.

Daarby sal Suid-Afrika ook nie in ‘n posisie wees om te kan voortgaan met sy stille diplomasie terwyl die burgers van Zimbabwe steeds sukkel nie. Wat die EFF voorstel sal nie vrede bevorder nie en beslis nie die lot van die Zimbabwiese bevolking verbeter nie.

Indien die EFF werklik oor die lot van die Zimbabwiese burgers bekommerd was, sou hy eerder saam met die DA kampveg om Mugabe uit Suid-Afrika te hou. Baie Zimbabwêrs moes uit hulle land vlug terwyl Mugabe die land in die grond in regeer het.

Terwyl Mugabe more in die parlement moet voorkom omdat hy steeds nie vrywilliglik bedank het nie, het hy sy kabinet geskeduleer om dieselfde tyd by sy huis vir ‘n kabinetsvergadering te wees.