Hoekom besoek Afrika leiers buitelandse dokters?

Die presidente van Nigerië, Angola, Zimbabwe, Benin en Algerië het almal iets in gemeen – ‘n waarskynlike tekort aan geloof in hul eie land se gesondheidstelsel.

In terme van wie die meeste tyd oorsee spandeer om mediese hulp te kry, vat Nigerië se president Muhammadu Buhari (74) die koek, maar al die leiers van bogenoemde lande reis oorsee om daar mediese dienste te bekom.

In die meeste gevalle laat hulle swak gefinansierde gesondheidsdienste agter waarop die meeste landsburgers moet staatmaak.

In Zimbabwe is daar gereeld ‘n tekort aan basiese medisyne soos pynstillers en antibiotika in staatshospitale en –klinieke, volgens die gesondheidswaghond, Citizens Health Watch.

Hulle beweer verder dat die openbare gesondheidsorg stelsel teen skrikwekkende vlakke agteruit gaan.

In Nigerië bied ‘n gesondheids-versekering skema staatsdienswerkers en sommige privaat werkers toegang tot privaat medisyne, maar die meeste mense moet op die swak gefinansierde staat-skemas staatmaak.

In beide hierdie lande is daar goeie privaat mediese sorg beskikbaar vir diegene wat geld het, tog bestaan die gevoel dat dinge beter is in die buiteland.

Die Nigeriese president het die afgelope jaar meer as vier maande in Londen spandeer om behandeling, waaroor daar geen verslag is wat die siektes is nie, te ontvang. Dit het tuis tot groot ongelukkigheid aanleiding gegee aangesien sy adjunk vir hom die heel tyd moes instaan.