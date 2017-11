Guptas se invloed swaai Transnet kontrak van R1,7 miljard na bykans R4 miljard

Die storie hoe die Guptas se invloed daarin geslaag het om ‘n R1,7 miljard kontrak wat in 2010 toegeken is tot ‘n R4 miljard kontrak te swaai, het nou aan die lig gekom nadat die Gupta “onderhandelaar” aan die kaak gestel is.

Volgens Pieter –Louis Myburg van news24 het die waarde van die Transnet kontrak wat aan die informasie tegnologie (IT) firma T-Systems van net onder R1,7 miljard gegroei tot bykans R3 miljard nadat die erkende Gupta geassosieerde Salim Essa na bewering ‘n “eksterne-kanaal onderhandelaar” vir die Duitse multinasionale maatskappy geword het.

Die voormalige Transnet hoof finansiële beampte (CFO), Anoj Singh, wat reeds onder spervuur gekom het as gevolg van sy bande met die Guptas, het ook na bewering ‘n rol gespeel in Transnet se besluit om die T-System kontrak te verleng inplaas daarvan om dit op tender uit te sit.

T-Systems se 5-jaar kontrak om IT datadienste aan Transnet te verskaf was veronderstel om einde 2014 te stop. Die kontrak is toe vir twee jaar verleng wat die firma ‘n addisionele R1,3 miljard in die sak gebring het.

Te danke aan die slepende dispuut oor die kontrak, het die firma, volgens sy eie boeke, nog ‘n addisionele R900 miljoen verdien. Teen die tyd dat die nuutste kontrak verlenging in Mei 2018 verstryk, gaan T-Systems net minder as R4 miljard verdien van ‘n tender wat in 2010 slegs R1,7 miljard werd was.

Alhoewel T-Systems ontken dat Essa enige invloed of ‘n rol gespeel het in Transnet se hantering van die IT datakontrak, of dat dit ooit Essa betaal het om die firma in enige van Transnet se werksaamhede te verteenwoordig.

Bronne wat bekend is met die onderhandelings sê dat Essa gedurende 2013 en 2014 as onderhandelaar T-Systems tydens vergaderings met Transnet personeel verteenwoordig het.

T-Systems sê ter verskoning dat hy nie bewus was dat opbrengste uit sy werk met Transnet of ander staatsbeheerde firmas na firmas of individue wat aan die Guptas gekoppel is gekanaliseer word nie.

Inligting wat deur #GuptaLeaks, tesame met vroeëre media berigte, wys dat firmas wat deur T-Systems as sy plaaslike bemagtiging vennote gekies is, deegliks bewus was van hierdie omstrede familie. Toe die R1,3 miljard T-Systems kontrak-verlenging in 2014 in-geskop het, het die IT firma Sechaba Computer Services as verskaffer ontwikkelings vennoot as deel van Transnet se bemagtiging vereistes aangestel.

Buiten om as een van die firmas wat deur amaBhungane geïdentifiseer is as een wat geld in die Gupta-skakel Homix inbetaal het, het Sechaba Computer Services ook geld by Zestilor, nog een van T-Systems se firmas, destyds ‘n BEE verskaffer, inbetaal het. Op daardie stadium het Zestilor aan Zeenat Osmany, Essa se eggenoot, behoort.

#GuptaLeaks wys ook dat Zestilor aanvanklik ‘n 51% aandeel in Sechaba wou bekom voordat die twee firmas ooreengekom he op ‘n bestuurstoelaag van R200 000 per maand vir Zestilor.

Gedurende 2015 het ‘n werknemer van Sahara Computors, Santosh Choubey, ‘n dokument getitel “Sale of Shares Zestilor – Sechaba” aan Tony Gupta gestuur. Hierdie dokument het voorgestel dat Zestilor ‘n 51% aandeel van Sechaba bekom.