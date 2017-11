Nuus sedert Woensdag 15 November

Weermag neem beheer oor in Zimbabwe

Na dae van spanning en gerugte aangaande gebeure in Zimbabwe nadat die Zimbabwiese weermag (ZDF) skynbaar beheer oor die land oorgeneem het, het soldate die land se staat-uitsaaier laat Dinsdag in die hoofstad Harare oorgeneem.

‘n Zimbabwiese leër offisier, Majoor Generaal Sibusiso Moyo, het op die lug gekom en ontken dat daar ‘n militêre staatsgreep was, maar dat die militêre magte besig was om “kriminele” rondom president Mugabe te teiken. Dit het intussen bekend geword dat Mugabe en sy familie onder huisarres verkeer.

Hy het verder gesê dat Mugabe en sy familie veilig is en dat daar na hulle sekuriteit omgesien word.

Op daardie stadium was dit nog nie duidelik wie aan die spits van hierdie optrede staan nie.

Sedertdien is militêre voertuie orals in Harare se strate gesien terwyl geweervuur vanuit die noordelike voorstede gehoor is, waar Mugabe en ‘n aantal regerings amptenare woonagtig is.

Die Harare Internasionale Lughawe, onlangs herdoop na die Robert Mugabe Internasionale Lughawe, is ook deur die weermag beveilig en sekuriteitsmaatreëls daar opgeskerp.

Die BBC berig dat hierdie aksie dalk ‘n poging is om Mugabe met die afgedankte adjunk president, Emmerson Mnangagwa, te vervang. Die afdanking van Mnangagwa vroeër die maand is blykbaar gedoen op aandrang van die land se eerste dame, Grace Mugabe.

Nadat Mnangagwa verlede week summier afgedank is, het dit Mugabe se eggenote, Grace, as die mees moontlike opvolger van Mugabe gelaat. Mugabe, 93, het die land se politieke toneel, sedert Zimbabwe sy onafhanklikheid in 1980 van Brittanje ontvang het, oorheers.

Maandag het die Weermag se stafhoof, Generaal Constantino Chiwenga, aangekondig dat die weermag bereid is om die onenigheid binne die regerende Zanu-PF te beëindig. Generaal Chiwenga was ‘n ondersteuner van Mnangagwa en beide is oorlogsveterane wat in die 1970’s ‘n einde aan die wit minderheidsregering gebring het.

Hy het toe die regerende Zanu-PF regering gemaan om op te hou om die veterane, wat deel was van die regerende party sedert bewindsoorname by Ian Smith, uit die party te dryf.

Reuters berig ook dat een van die hoofleiers van die Zanu-PF faksie wat deur Grace Mugabe gelei word, die minister van finansies, Ignatius Chombo, in aanhouding is.

Vroeër Woensdag het President Zuma van Suid-Afrika sy kommer oor die situasie in Zimbabwe uitgespreek.

Hy het ook aangekondig dat Suid-Afrika ‘n spesiale afvaardiging gaan stuur om met Mugabe en die Zimbabwiese weermag te onderhandel.

In ‘n verklaring net na 12:00 Woensdag het Zuma, as voorsitter van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelings Gemeenskap (SADC), bekend gemaak dat die Suid-Afrikaanse afvaardiging uit die Minister van Verdediging en Militêre veterane Nosiviwe Mapisa-Nqakula asook die Minister van Staatsveiligheid, Advocate Bongani Bongo, asook verteenwoordigers van Angola, sal bestaan.

Zuma het sy beroep op kalmte herhaal sodat die ZDF kan verseker dat vrede en stabiliteit nie in Zimbabwe ondermyn word nie. Hy het ook gesê dat die SADC die sitasie steeds monitor.

Die Instituut van Sekerheids Studie sê dat president Zuma as voorsitter van die SADC gewaarsku is oor die opbouende spanning in Zimbabwe maar dat hy nie na die waarskuwing geluister het nie.

‘n Senior konsultant van die ISS wat in Harare gestasioneer is, Derek Matyszak, het ook Woensdag gesê dat Suid-Afrika so gefokus is op sy eie politieke toekoms dat geen aandag verleen is aan die ontwikkelende krisis in Zimbabwe nie.

Zimbabwe se enigste onafhanklike lid van die parlement, Temba Mliswa, sê dat die land se burgers tevrede is dat hul lewens nou in die hande van die weermag geplaas is.

Die militêre aksie het dan ook gelei tot die arrestasie van verskeie ministers en lede van die sogenaamde “Generation 40” groep binne die regerende party. Hierdie faksie was blykbaar ook betrokke by die afdanking van die adjunk president, Emmerson Mnangagwa.

“Selfs al was daar ‘n staatsgreep, sal die mense dit steeds vier. Hierdie is die grootste feesviering sedert onafhanklikheid aan Zimbabwe in 1980 toegeken is. Die mense van Zimbabwe was onderdruk en die demokrasie wat daar was, was gewelddadig,” sê Mliswa, wat sterk beklemtoon het dat hierdie nie ‘n militêre staatsgreep was nie.

Hy sê dat die weermag het slegs sy mandaat uitgevor om na die belange van Zimbabwe se inwoners om te sien.

Die BBC berig dat verskeie inwoners in Harare hul verligting oor die situasie uitgespreek het. “’n Goeie lewe lê vir ons voor, ons sien uit na Kersfees oor dit wat gebeur het,” het ‘n vrou aan die BBC Nuus gesê.

”Ek wil die generaal bedank dat hy hierdie tiran verwyder het,” het ‘n man gesê. “Hy het die land regeer asof dit aan sy familie behoort.”

Die leier van die oorlogsveterane, Chris Mutsvangwa het weer aan Reuters gesê: “Dit is die einde van ‘n pynlike en droewige hoofstuk in die geskiedenis van ‘n jong nasie, waarin ‘n verouderende diktator sy regering laat swig het voor ‘n bende diewe wat hulle om sy vrou geskaar het.”

Beide die verenigde Koninkryk en die Verenigde State se ambassades in Harare het hul burgers gemaan om binnehuis te bly totdat daar meer helderheid is aangaande die situasie.

Volgens berigte is die situasie rustig en mense, alhoewel daar minder beweging op straat is, gaan met hul gewone daaglikse take voort.

Die weermag het die meeste strategiese punte beveilig en inwoners dra selfs voedsel en drinkgoed aan vir die soldate. Daar is ‘n angstigheid te bespeur maar die meeste mense hoop maar vir die beste.

Daar is ook geen teken van die Zimbabwiese Polisie nie en die enigste sekuriteitsmagte op straat was die weermag. Verkeer was ook ligter as gewoonlik.