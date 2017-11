Nuus sedert 11 November

Vyf dood in ongeluk op N3

Vyf mense is dood en vier ander, waarvan twee ernstig beseer is en die ander twee in ‘n kritieke toestand is, toe ‘n nutsvoertuig vandag, Sondagmiddag, op die N3 naby die Westville Noord area in Durban die pad byster geraak en gerol het voordat dit op sy dak tussen die twee paaie tot stilstand gekom het.

Die woordvoerder van ER24 paramedici, Russel Meiring sê dat vyf van die insittendes op die toneel dood verklaar is. Lewenskake moes gebruik word om die insittendes wat nie uitgeval het nie uit die wrak te bevry.

Die oorsaak van die ongeluk is nie bekend nie maar plaaslike owerhede is besig met ‘n ondersoek.

Protesoptog oor Moslems wat in Parys Frankryk se strate bid

Sowat 100 politici het gemasjeer in ‘n straat in ‘n Parys, Frankryk, waar sowat 200 Moslem aanbidders in ‘n straat in die voorstad Clichy besig was met gebede. Die groep het Frankryk se landslied gesing terwyl hulle masjeer het.

Die polisie se teenwoordigheid het nie gekeer dat ‘n paar stoeigevegte uitgebreek het nie.

Kritici sê dat die gebede in openbare plekke onaanvaarbaar is aangesien daar in Frankryk ‘n streng sekulêre stelsel van toepassing is.

Frankryk het met vyf miljoen Moslems die grootste Moslem minderheid in Wes Europa.

Die groep Moslems sê dat hulle nie meer ‘n plek het om te bid nie aangesien die kamer wat hulle elke Vrydag in die Stadsaal gebruik het, nie meer vir hulle beskikbaar is nie.