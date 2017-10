Wit Mense protesteer teen Plaasmoorde

Maandag 30 Oktober sal seker onthou word vir die dag waarop veral wit mense opgestaan het en hulle protesstem regoor Suid-Afrika laat hoor het teen die sinnelose geweld teen boer.

In die voorafgaande agt dae was daar elf plaasaanvalle waartydens twee mense met hul lewens geboet het.

Hierdie plaasaanvalle op boere op hulle plase, gaan met die afskuwelikste wreedheid gepaard waartydens die plaasbewoners soms vir ure lank gemartel word en hoofsaaklik wapens en geld geroof word.

Vir lank is dit beslis nie gewone misdaad nie en is daar regoor die land ’n beroep op die polisie en regering gedoen om plaasaanvalle as ernstige misdaad teen ’n enkele groep te hanteer.

Peet van Breda het die sowat 1000 mense, in swart geklee, wat by die Thabazimbi Skouterrein om 16:00 vergader het, toegespreek en daarop gewys dat die mense wat hul lewens verloor het tydens plaasaanvalle op lafhartige wyse uit hulle huise gelok is waarna hulle oorval is. Op hierdie manier kry hulle gewoonlik ook toegang tot die huis.

Hy het daarmee ’n beroep om mense gedoen om nie vir die uitlokking te val nie en hulself eerder in die huis te beveilig en hulp ontbied.

Hy het ook die straf vergelyk van swart op wit soos in die geval van ou mense wat op die plase vermoor word en baie ligte strawwe wat opgelê word in vergelyking met aanranding van wit op swart waar daar onlangs ’n swart verdagte in ’n lykskis gedwing is sonder enige beserings maar dat sy wit aanrander vir 14 jaar tronk toe gestuur word. Hierdie wanbalans is besig om sy kop orals in die regsprofessie uit te steek.

Van Breda het ook van die geleentheid gebruik gemaak om goeie waardes na hul kinders oor te dra deur hulself te vergewis waarmee hulle kinders hul besig hou en ’n ware voorbeeld vir hulle kinders te wees in al hul optredes. Op hierdie manier kan daar ‘n verskil gemaak word om te verseker dat ’n sterk fondasie vir die kinders, die ouers vanmôre, gelaat word om op voort te bou.

Na afloop hiervan het Sean Else met DeLarey die boere laat terugdink vir dit waarvoor die boerenasie teen die Britte geveg het, nieteenstaande die feit dat sowat 26 000 boervroue en kinders in die Engelse konsentrasiekampe gesterf het en erge ontberings moes deurleef. Dit is opgevolg met die sing van die Stem.

Hierna is honderde ballonne vrygelaat as simbool van samehorigheid teen plaasmoorde.

Nieteenstaande die feit dat hulle nie toestemming van die polisie ontvang het om met ’n protesmars voort te gaan nie, het die meeste in hul voertuie in konvooi uitgery tot by Ben Alberts met hul hoofligte aangeskakel.