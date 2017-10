Nuus sedert 20 Oktober

Olifante stroping neem af – meer ivoor gekonfiskeer

Volgens die verslag uitgereik deur die Konvensie op Internasionale Handel in Bedreigde spesies (Cites), het die stroping van olifante vir hul tande die afgelope vyf jaar afgeneem alhoewel daar gedurende hierdie tyd meer ivoor (40 tonne) gekonfiskeer is as vorige jare.

Sowat 111 000 Afrika olifante is die afgelope dekade vir hul ivoor gestroop, maar aanduidings is dat dit op die meeste plekke aan die afneem is.

Volgens die verslag kan die rekord beslaglegging op onwettige ivoor toegeskryf word aan bewusmakingsprogramme en beter wetstoepassing.

Nieteenstaande die verslag is daar ‘n toenemende hoeveelheid armbande en hangertjies wat in Afrika uit ivoor vervaardig word in plaas daarvan dat dit na Asië gesmokkel word waar die meeste hiervan gekonfiskeer word.

Alhoewel die situasie vir olifante beter in Botswana, Suid-Afrika en Namibië daar uitsien, beleef sentraal Afrika massiewe verliese in die olifant bevolking oor die afgelope dekade met die vlakke van onwettige jag van olifante steeds hoog bly.

Mugabe as Vrywillige Ambassadeur onttroon

Die onttrekking van Robert Mugabe as “Goodwill ambassador” van die Wêreld Gesondheids Organisasie (World Health Organisation – WHO) nadat skok wêreldwyd oor die aanstelling uitgespreek is, het groot kritiek van die nuut aangestelde Zimbabwe se minister van Buitelandse sake, Walter Mzembi, ontlok wat gesê het dat die VN “stelsel” dringende hervorming nodig het nadat WHO die aanstelling terug getrek het.

Hy het gesê dat Mogabe sy passie vir ongeneeslike siektes, wat sowat 40 miljoen mense jaarliks doodmaak en waarvan 80 persent van die gevalle in Afrika voorkom, steeds sal uitleef.

Dit is egter nie alle Zimbabwêrs wat so dink nie. Volgens die opposisie leier, Tendai Biti, is dit ‘n groot verligting dat WHO hul aanstelling omgekeer het. Biti is reeds verskeie kere gearresteer sedert hy in 2000 as lid van die Beweging vir Demokratiese Verandering tot die Parlement verkies is.

Hy wou dan ook weet wat die beweegrede was dat hulle in elk geval ‘n diktator tot die amp verkies het. “Daar is nie water in die Parirenyatwa Hospitaal in Harare nie en ook nie medisyne om die pasiënte te behandel nie. Ons het reeds 37 aaklige jare lank die skrikwekkende mag van Mugabe ervaar.”