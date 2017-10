Nuwe raad vir SAA aangekondig

eNCA berig dat die kabinet Woensdagnag die Suid-Afrikaanse Lugdiens se voorsitter, Dudu Myeni uit haar pos ontslaan het en dat sy vervang is deur JB Magwaza.

Volgens die mediavrystelling het president Zuma se kabinet ‘n nuwe raad vir die SAL aangekondig met Myeni, Tryphosa Mmakeaya; Mzimkhulu Malunga; Siphile Buthelezi; Nazmeera Moola; en Gugu Sipamla wat van hulle verpligtinge onthef is.

Die nuwe toevoegings tot die raad bestaan uit Magwaza as voorsitter, Nolitha Fakude as vise-voorsitter; die sakeman, Geoff Rothschild; die lugvaartkundige kenner, Ahmed Bassa; rekenmeester, Tinyiko Mhlari; en sakeman, Martin Kingston.

Nie een van hierdie aanstellings kon bevestig word nie en Mayihlome Tshwete, die woordvoerder vir die minister van finansies, Malusi Gigaba, wou nie kommentaar lewer nie.

Die Parlementêre staande finansiële komitee het intussen regskennis ingewin aangaande die R3 miljard lewensboei wat die nasionale tesourie toegeken het om die sukkelende lugdiens uit sy verknorsing te help, wat dalk onwettig gedoen is.

Die geld is ter elfder ure toegeken om die lugdiens in staat te stel om sy lening van Citibank terug te betaal.

Hierdie is reeds die tweede lewensboei wat na die skuld belaste lugdiens te help om sy lenings terug te kan betaal.

Regskennis is ook ingewin om te bepaal of die verlenging van Myeni se ampstermyn wel wettig was.