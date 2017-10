Die Thabazimbi Sakekamer nooi lede en hul gaste uit na die Sakekamer Koffie uur wat Woensdag 18 Oktober om 07:00 by Spur Aangebied word.

Geniet ‘n koffie en kry inligting oor Eskom terugvoer en ander sake.

Vir meer inligting kontak Schezell Gertenbach, Sekretaresse, by 083 400 6035 of Jacques Blaauw, Voorsitter, by 083 303 9230.

