HFM se Top 10 Akademiese Presteerders

Hoërskool Frikkie Meyer het hulle top tien akademiese presteerders op 11 Oktober 2017 aangewys.

Op die foto’s is die leerlinge met name in prestasie volgorde

HFM Top 10 Gr 12

1 Ananda Lategan 88.00%, 2 Marlie Snyman 84.67%, 3 Melanie Engelbrecht 83.86%, 4 Dirk Botha 81.57%, 5 Zelmari Davel 81.00%, 6 Wessel Kruger 80.67%, 7 Marlize Coetzee 80.33%, 8 Karla De Beer 78.17%, 9 Evana Joubert 78.00%, 10 Bernice Vermaak 76.86%.

HFM Top 10 – Graad 11

1 Christelle Brink 89.43%, 2 Rachel Van Zyl 88.83%, 3 Suné Robbertse 87.50%, 4 Pieter Lamprecht 83.71%, 5 Chiara Iorio 81.67%, 6 Rozé Bester 81.33%, 7 Jeanie Venter 80.67%, 8 Sonja Terblanche 80.00%, 9 Melinda Dreyer 77.33%, 10 Mathilde Jordaan 76.71%

HFM Top 10 – Graad 10

1 Hugo Van Niekerk 93.17%, 2 Tjaart Pelser 89.57%, 2 Mine Lategan 89.57%, 4 Dirco Slabbert 88.00%, 5 Charlize Van Niekerk 86.83%, 6 Lara Du Plessis 86.57%, 7 Gerdie Du Plessis 85.17%, 8 Teswell Cloete 85.00%, 9 Daneel Jacobs 84.33%, 10 Jo-Lize Butler 81.00%

HFM Top 10 – Graad 9

1 Stiaan Joubert 95.63%, 2 Ruvé Blaauw 95.00%, 3 Kayla Van Der Merwe 93.50%, 4 Charlize Oberholzer 92.88%, 5 Jannicka Coetzee 92.00%, 6 Anrich Basson 90.00%, 7 Petra Keyser 89.75%, 8 Daniel Lamprecht 89.63%, 9 Cobus Marias 89.50%, 10 Daniel Van Zyl 87.88%

HFM Top 10 – Graad 8

1 Mariska Coetzee 93.75%, 2 Mari Theunissen 93.38%, 3 Quinelle Blaauw 90.75%, 4 Robyn Le Roux 93.38%, 5 Adri Van Reenen 89.38%, 6 Ankebe Els 87.50%, 7 Gizelle Roach 85.75%, 8 Karla Coetzee 85.50%, 8 Tiaan Peyper 85.50%, 10 Renier Grobler 85.13%

TOP 5 in van elke Graad

Graad 8 – Mariska Coetzee 93.75%

Graad 9 – Stiaan Joubert 95.63%

Graad 10 – Hugo Van Niekerk 93.17%

Graad 11 – Christelle Brink 89.43%

Graad 12 – Ananda Lategan 88.00%