Carel en Petru met Man en Mannin by die KunsteGrot

Die KunsteGrot op Thabazimbi se volgende aanbieding is baie spesiaal vir almal wat enigsins die liefde vir die Uitvoerende Kunste deel. Dit is naamlik die in die optrede van die teater- ikone egpaar, Carel Trichardt en Petru Wessels kom vir ons kuier met ‘n baie spesiale aanbieding: Man en Mannin!

Die vertoning is Donderdagaand, 19 Oktober om 19:00. Besprekings het reeds geopen en kan gedoen word deur ‘n WhatsApp te stuur na 083 7448559 of ‘n epos na rivo@kunstegrot.co.za. Doen dit sommer nou.

Petru Wessels is in Johannesburg gebore maar het in Kaapstad grootgeword. Sy het uiteindelik gematrikuleer aan die Oranje Hoër Meisieskool in Bloemfontein.

Haar drama loopbaan het begin met drama studies aan die Universiteit van Stellenbosch. Hierna het sy na die Universiteit van Natal waar sy verbonde was aan die Departement van spraak en drama.

Dit was dan ook hier waar sy haar toekomstige eggenoot, die akteur Carel Trichardt ontmoet het.

Gedurende 1966 is die twee ook getroud en het ’n roemryke geskiedenis as individuele kunstenaar asook as egpaar saam op die verhoog.

Later jare het hulle hul eie privaat Afrikaanse teater, genaamd die Teaterhuisie in die Gerhard Moerdyk kunstedorpie in Sunnyside Pretoria in 1995 geopen, wat hulle dan ook bedryf het tot 2013 toe hulle besluit het om hulle in Somerset-Wes in die Wes-Kaap te vestig.

Carel Trichardt is ook ’n gebore Johannesburger en het sy laerskool jare in Linden deurgebring. Sy ouers het na Rustenburg verhuis en dit is hier waar Carel gereeld aan eisteddfod en ander kuns kompetisies deelgeneem het.

Gedurende 1955 het die gesin na Pretoria verhuis waar hy sy hoërskoolloopbaan aan Afrikaans Seuns Hoër voltooi het.

Dis toe dat hy die pad vat na die Universiteit van Natal, waar hy vir Petru ontmoet en getrou het. Hulle het drie kinders.