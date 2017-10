Twee gesinne van dieselfde familie in KZN vermoor

Agt lede van twee aparte gesinne van dieselfde familie is Dinsdagaand gruwelik vermoor waar hulle in hul huise geslaap het.

Volgens die polisie woordvoerder, Captain Nqobile Gwala, het hierdie gruwel voorval in die Embangweni gebied in Amatimatolo, in Greytown in KwaZulu-Natal omstreeks 21:00 plaasgevind toe die huis waarin vyf lede van een familie doodgeskiet en die rondawel daarna aan die brand gesteek is.

Ander inwoners het die skote gehoor en probeer om die slagoffers uit die vuur te red. Die hitte was te erg om enigsins iets aan die 60-jarige ouma met die vier kinders, wie se ouderdomme tussen twee en sestien gewissel het, te doen. Geweerskote sowat 100 meter verder is gehoor waar nog ‘n hut ook aan die brand gesteek is.

Gemeenskapslede kon daarin slaag om drie van die kinders uit die brandende hut te red maar die 58-jarige ouma, wat koeëlwonde opgedoen het, het dit nie gemaak nie.

Die kinders is in die hospitaal opgeneem waar twee van hulle weens hul beserings beswyk het.

Volgens Gwala gaan die polisie geen klip ongemerk laat totdat die skuldiges aangekeer is nie. Sy het ook genoem dat die motief vir die moorde onbekend is.

‘n Dossier is ook oopgemaak vir die klagte van agt moorde en een van poging tot moord.