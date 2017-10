NG Kerk Seniors – Aliza-Aviela bediening Lentetee

Hooffoto bo van links: Dalien van der Westhuizen, Tillie de Lange en Marietjie van der Merwe.

Die NG Gemeente Thabazimbi se Lentetee 2017 wat op 27 September aangebied is, was ‘n groot sukses. Al die genooides was daar. Lidmate het ook verjaardae gevier: Carol Retief het dieselfde dag verjaar en oom Hannes Fourie het Vrydag 29 September sy verjaardag gevier.

Albei die predikante was daar om saam te kuier.

Ds JZ het almal verwelkom en die gelukwense gedoen. Chris Bergsma het na die verrigtinge die bedankings gedoen.

Dis ‘n uitreik wat met liefde, vreugde en omgee gedoen word. Soos die Bediening se naam, “Aliza- Aviela”, beteken: “Vreugdevol, want God is my Vader.”

Al die eetgoed was goed voorberei en heerlik. Al die seniors het dit geniet en die komplimente het nie uitgebly nie.

Groot dank is uitgespreek vir Ina Cloete, Theresa Pretorius, Kobie Coetzee, Annelise Kotze, Ronel Joubert, Thea Badenhorst, Ronel Greeff, Yvonne van Niekerk, Talana Wessels en Linda van Wyngaard wat met hul medewerking, liefde en geduld die Lentetee moontlik gemaak is.