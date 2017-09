Pendelaars ontwrig deur taxi-staking in die Kaap

Die gewelddadige Taxi-staking in Kaapstad het Maandag daartoe gelei dat pendelaars gesukkel het om by die werk uit te kom. Metrorail treine was oor hul kapasiteit gepak met mense wat uit desperaatheid aan die buitekant vasgeklou het en selfs tot op die dak van die waens geklim het.

Busse is ook vertraag nadat ‘n aantal busse regoor die Kaapse metropool aangeval is. ‘n Aantal pendelaars het beserings as gevolg hiervan opgedoen.

Terwyl baie pendelaars hul misnoeë oor die staking asook die openbare vervoer in die algemeen uitgespreek het, het ander daarop gewys dat hierdie mense wat aan die buitekant van die trein vasklou ‘n daaglikse gesig is.

Metroraildienste het voorheen aangedui dat dit tot twee jaar sal neem dat die treindiens in Kaapstad weer ten volle operasioneel sal wees. Dit kan toegeskryf word aan vandalisme, diefstal en die feit dat passasierswaens selfs aan die brand gesteek word en dus uit diens onttrek moet word.

Verder word gemeld dat vertragings en kansellasie van dienste die norm geword het en dat baie pendelaars daarna verwys as “Metrofail”.