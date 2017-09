Nuus tot Donderdag 14 September

24 Dood toe Islamitiese kerkskool brand

Ten minste 22 studente en twee onderwysers het doodgebrand toe ‘n vuur Donderdag in die vroeë oggendure by ‘n kerkskool in die Maleisiese hoofstad, Kuala Lumpur, uitgebreek het, wat dit een van die grootste tragedies waar mense doodgebrand het in die land maak.

Daar word vermoed dat die slagoffers in hul slaapsaal vasgevang is aangesien al die vensters met staal-tralies toegemaak was.

Die studente was almal seuns tussen die ouderdomme van 13 en 17 jaar.

‘n Verder tien beseerdes waarvan vier ernstige brandwonde opgedoen het, is in die hospitaal opgeneem.

In die Islamietiese tahfiz skool, soos die Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, waar die treurspel afgespeel het, bly die kinders gewoonlik in side skool waar hulle die Koran bestudeer.

Die brand is vermoedelik deur ‘n kortsluiting of brandende muskiet-afwerende olie veroorsaak.

Volgens die plaaslik media het die skool blykbaar nog nie regeringstoestemming gehad nie aangesien ‘n veiligheidspermit ten opsigte van brandgevaar nog hangend was. Volgens die land se openbare werke ministerie was daar 29 brandvoorvalle sedert 2015 in die land by tahfiz skole aangemeld en is kommer uitgespreek oor onwettige tahfiz skole.

Volgens ooggetuies het een van die kinders ‘n venster sonder tralies gekry waardeur hy en nog ander gekruip het en met ‘n geut na veiligheid afgegly het. Na die brand geblus is, is al die slagoffers bo-op mekaar in die vertrek aangetref.

Departement van Energie soek geld

Die Departement van Energiesake is in samesprekings gewikkel met finansiële instellings om reëlings te probeer tref vir ‘n lening van R68 miljard om op te maak vir die agterstand in onderhoud oop die land se verouderende kragnetwerk infrastruktuur.

Die agterstand in 2008 was reeds op R27 miljard geraam maar het in 2014 reeds tot R68 miljard gestyg en volgend die Nasionale Kragreguleerder, Nersa, styg dit steeds.

Volgens wat die direkteur, elektriese beleid van die Departement van Energiesake, Thabang Audat, aan die Parlementêre komitee oor energie oorgedra het, was dat daar baie maniere vir die befondsing van hierdie tekort is maar dat die meeste is nie haalbaar nie.

Om hierdie rede het die departement samesprekings begin met onder andere die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika, die Openbare Beleggings Korporasie en die Industriële Ontwikkelings Korporasie. Al hierdie instansies vereis waarborge dat die kapitaal terugbetaal sal word.

Nersa se bydrae van 5% tot 8% van die totale tarief om die munisipale elektrisiteit infrastrukture te onderhou of opgradeer mag nie vir die agterstand aangewend word nie en is die voorstel dat dit gebruik word om die nuwe finansierders terug te betaal.

Nersa sê dat baie munisipaliteite finansieel en tegnies totaal ondoeltreffend is en dat hulle hul besigheidsmodel moet herstruktureer om hulle afhanklikheid van inkomste geskep deur elektrisiteit-verkope te verminder.

Dreigende kragonderbrekings na drie munisipaliteite in Oos-Kaap

Eskom beplan om die kragonderbrekings na drie Oos-Kaapse munisipaliteite in te stel tensy ‘n ooreenkoms voor vandag, Vrydag 15 September, oor uitstaande betaling getref word.

Die betrokke munisipaliteite is die Raymond Mhlaba, Walter Sisulu en Inxuba Yethemba Munisipaliteite waarvan die krag veronderstel was om reeds vanaf Woensdag hierdie week onderbreek sou word omdat hulle nie daarin geslaag het om voldoende terugbetalings te doen ingevolge die ooreenkoms voorwaardes nie.