Fiela se Kind na die platteland – Rustenburg eerste

Indien jy Fiela se Kind – die verhoogstuk naby jou wil geniet, sal jy vinnig moet spring om kaartjies te kry vir die twee vertonings, Dinsdag 12 en Woensdag 13 September by die Hedgehog’s Nest Konferensiesentrum in Rustenburg.

Met Shaleen Surtie-Richards wat na dertig jaar weereens in die rol van Fiela, sprei sy haar vlerke en speel sy saam met die Lefra Produksies span met Frans Swart as regisseur om Fiela se Kind ook na die platteland te bring.

Frans Swart vervolg met “Ons motto was nog altyd dat Lefra teater na die mense toe bring. Juis daarom is ons is so opgewonde dat Rustenburg en Heidelberg ons genooi het om by hulle te kom speel.”

Met die moeilike ekonomiese tye kan mense in plattelandse gebiede nie meer bekostig om by teaters uit te kom nie. So, dit is vir ons werklik lekker om FIELA na die mense toe te bring.”

Ek het in die Hoopstad en Wesselsbron distrikte grootgeword (klein plekkies), maar die destydse SUKOVS het ons ‘n paar keer elke jaar besoek met wonderlike teaterproduksies. Daar het ek my liefde vir die teater ontwikkel.”

Kinders het dit nie meer nie en word glad nie op hierdie manier aan lewendige teater blootgestel nie wat ‘n jammerte is. Ons hoop ons kan so ietsie doen om daardie leemte te vul.”

Ouers moet werklik ook moeite doen om die kinders wel na teaterproduksies soos FIELA SE KIND te neem. FIELA SE KIND is natuurlik ‘n massiewe produksie om mee te toer, maar ons waarborg mense in Rustenburg en Heidelberg presies dieselfde ervaring as in groot teaters. Mense vergeet vinnig dat ons eintlik maar by die Feeste in kleiner saaltjies optree.”

Wat die produksie so uniek maak is die feit dat die hele toneelstuk met die minimum van dekor plaasvind maar tog word die omstandighede, of dit voor die landdros is, in die bos of op die strand, met so min dekor oorgedra en steeds word die teaterganger die volle omvang van die storie gebied.

Vir die Rustenburg vertoning kan kaartjies bespreek word by 0826637281 of by info@hedgehogsnest.co.za. Aanlyn kaartjies kan bespreek word bywww.hedgehogsnest.co.za – gaan dan net na die BUY TICKETS afdeling.

Daarna verskuif FIELA Heidelberg toe en speel by die Hoër Volkskool Heidelberg op 14, 15 en16 September om 20:00 in die aande. Kaartjies kan bespreek word by Ria Fourie by 0835641589 of per epos by: ria@volkies.co.za Skolegroepe kry wonderlike afslag – skakel Monica by (011) 815 3000 of epos aan admin@lefra.com.

Thabazimbi teatergangers het die afgelope naweek die voorreg gehad om Edrien Erasmus, wat die rol van die Bosvrou in Fiela se Kind vertolk, in haar eie produksie “Ontbloot” Vrydagaand in die KunsteGrot op Thabazimbiu te ervaar.

Wens ‘n daadwerklike poging aan om hierdie uiters professionele en geliefde storie van Dalene Matthee met hierdie talentvolle akteurs in sy volle glorie te deel.

Vat maar genoeg sneusdoekies saam – die trane gaan rol.

Die baie gewilde Shaleen Surtie-Richards se eie woorde oor die produksie was: “Toe ek weer daardie kopdoek opsit, toe weet ek FIELA was nooit weg nie. En man, ons het wonderlike tye op die verhoog, want ek deel die verhoog met die grootste talent in die land!”

Die res van die rolverderling bestaan uit:

Jong Benjamin/Lukas – Vian Singleton

Volwasse Benjamin/Lukas – Phillru van Achterbergh

Jong Nina – Jaime du Toit

Volwasse Nina – Marissa Claasen

Elias van Rooyen (Bosman) – Paul Lückhoff

Barta van Rooyen (Bosvrou) – Edrien Erasmus

Selling Komoetie – Johny Klein

Die sensusmanne – Dirk Vermeulen en Nardus van der Vyver

Willem van Rooyen – Divan Prinsloo

Tollie Komoetie – Graigan Swartz

Emma Komoetie – Marilise van Wyk