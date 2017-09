Jukskei: Tweede algeheel en medaljes vir al HFM se spanne

Hoërskool Frikkie Meyer se Jukskei spanne het hulself onderskei deur vir die derde agtereenvolgende jaar almal in die Top-3 tydens die Limpopo Provinsiale byeenkoms, wat op 26 Augustus aangebied is, te eindig.

Daarby eindig HFM algeheel tweede met 77 punte teenoor HPS wat 81 punte aangeteken het.

Die o/19 gemengde span van HFM behaal die eersteplek wat vir hulle ‘n goue medalje besorg. Hiermee is hulle dan ook Limpopo skole kampioene.

Twee spanne verdien silwermedaljes met hul tweedeplek naamlik die o/16-A dogters en die o/19-A dogters.

Die o/16-A seuns en o/19 seuns verdien bronsmedaljes met hulle derdeplekke.

HFM spelers gekies vir Limpopo Provinsiale Proef-span

Die spelers het Saterdag aan die Provinsiale keuring deelgeneem en hulle merk duidelik op die Limpopo Proef-spanne gemaak wat op Saterdag 14 Oktober aan die Noordelike Unies se Bondedag te Boksburg gaan deelneem.

Die besondere eer om gekies te word vir die afrigter van die Limpopo Proef-spanne is Thabazimbi se afrigter Gerhard Booyens. Die spelers wat vir die onderskeie spanne gekies is as volg:

Seuns o/19-B: Thomas Pretorius, Christo Liebenberg en Johan Liebenberg.

Dogters o/19-A: Lize-Marie Geldenhuys.

Dogters o/19-B: Ada Joubert.

Dogters o/16-A: Naidene Viljoen.

Indien die spelers aan ‘n tweede keuring gaan deelneem, staan hulle ‘n goeie kans om Limpopo by die SA Junior kampioenskappe wat gedurende Desember in Kroonstad aangebied word, te verteenwoordig. Ingesluit hierby is die feit dat hulle moontlik vir prestasie toekenning tydens HFM se toekenningsfunksie vir 2017 in aanmerking sal kom.