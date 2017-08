Nuus tot Donderdag 31 Augustus

Nog ‘n onveilige gebou in Mumbai stort ineen

Reuters berig dat reddingswerkers in Mumbai, onverpoosd soek na mense wat nog vermoedelik deur puin toegeval is nadat ‘n vyf-verdieping gebou vroeg Donderdag-oggend inmekaar gestort het na twee dae van gietende reën wat oor die Indiese kommersiële en finansiële tuiste uitgesak het.

Volgens die hoof van die brandweer in die stad is sestien mense dood en ‘n verdere 14 beseer in die voorval. Die dodetal sal na verwagting nog styg.

Die gebou is in een van die digsbevolkte gebiede in die stad en is reeds in 2011 as vervalle deur die stad se munisipale behuisings owerheid verklaar, maar was steeds deur ‘n onbekende aantal mense bewoon.

Hierdie is die tweede voorval in een maand dat ‘n gebou in Mumbai ineenstort. Gedurende Julie is 17 mense dood toe ‘n vier-verdieping gebou verkrummel het nadat daar blykbaar sonder enige toestemming, veranderings aan die gebou aangebring is.

Die munisipaliteit het 791 gebou in die stad as onveilig verklaar maar sowat 500 van hierdie geboue word steeds bewoon. Slegs ‘n paar van hierdie gebou is onbewoon of reeds afgetakel.