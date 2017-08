Nuus tot Dinsdag 29 Augustus

Harvey tref Texas met alle geweld

Houston se metropool in die Amerikaanse deelstaat Texas was Sondag reeds deurweek van water en sterk homself teen vloede en swaar reënval soos die tropiese storm, Storm Harvey, vanaf die suid-ooste oor die staat beweeg. Neerslae van sowat 100 mm binne ‘n uur is aangeteken. Daar word vermoed dat die stormweer ten minste vyf dae sal duur.

Met waarskuwings oor tornado’s, swaar neerslae en vloede wat nog aan die kom is, is Texas reeds besaai met ontwortelde bome, kennisgewingborde wat omgewaai is, vlagpale wat soos vuurhoutjies geknak is en stene en dakteëls wat eenvoudig uit geboue gewaai is.

Die meeste ongevalle word verwag van die kusdorp Rockport waar 5 000 inwoners besluit het om die dreigende storm, wat daar sy vernietigingswerk oorland begin het toe dit Vrydagaand omstreeks 23:00 plaaslike tyd geland het.

Aan diegene wat agtergebly het was die opdrag om eerder hulle persoonsnommers op hulle arms te skryf om uitkenning te vergemaklik. Teen Saterdagmiddag was dit reeds ‘n Kategorie 1 storm met stormwinde van 130 km/h en ver binneland toe is neerslae van tot 1000 mm (1 meter) verwag.

Die vloede wat deur hierdie neerslae veroorsaak sal word sal steeds met sy vernietigende effek voortgaan met hoë getye wat reeds baie kusdorpe en stede oorstroom het.

Daar word vermoed dat baie areas wat deur Harvey getref word vir weke en selfs maande onleefbaar sal wees.

SAL kanselleer vlugte na Port Elizabeth, Oos Londen en Sentraal Afrika.

Die Suid-Afrikaanse Lugdiens is blykbaar besig om verskeie roetes te kanselleer, vlugte te verminder en van sy vliegtuie ontslae te raak luidens ‘n verslag van City Press.

Die SAL staar bankrotskap in die gesig en sukkel om sy verpligtinge na te kom. Die huidige 17 vlugte op die Johannesburg-Kaapstad roete sal met sowat ‘n derde verminder word.

Hierdie was een van die SAL se winsgewendste roetes. Die rede wat hiervoor aangevoer word is die toenemende gewildheid van rederye wat internasionale vlugte direk na Kaapstad aanbied.

Aansluitend hierby word beplan om alle vlugte na Port Elizabeth en Oos Londen asook vlugte na Sentraal Afrika bestemmings te kanselleer.

Hulle is ook van plan om ten minste van tien van die 50 vliegtuie in die vloot ontslae te raak.