Kuga-voertuie herroep – nog brandgevaar

Ford SA het vir die derde veiligheidsherroeping dié jaar, ná die groot omstredenheid oor Kuga’s wat aan die brand slaan, sekere modelle herroep vir modifikasie.

Die jongste veiligheidsrisiko behels ook ’n brandrisiko – die keer is daar probleme met die materiaal wat vir isolering naby die voorste sitplekgordels gebruik word.

“In die geval van ’n ongeluk van voor, is daar ’n risiko dat die voertuig aan die brand kan slaan. Die aktivering van die sitplekgordel se meganisme, wat dit laat styf trek wanneer daar ’n ongeluk is, kan moontlik veroorsaak dat die isoleringsmateriaal rondom dit vlamvat,” luidens Ford.

Ford het in Januarie vanjaar 4 556 Kuga 1.6-liter Ecoboost-modelle wat tussen Desember 2012 en Februarie 2014 vervaardig is, herroep.

In Julie het Ford Fase 2 van die herstelprogram aangekondig toe mense gevra is om afsprake by hul handelaars te maak sodat herstelwerk gedoen kon word weens die gevaar dat die enjin aan die brand kan slaan, omdat ’n verlies aan koelmiddel die silinderkop kan kraak.

’n Week ná Fase 2 aangekondig is, het ’n Kuga op die N12 in Jet Park in Boksburg aan die brand geslaan.