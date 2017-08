Nuus tot Sondag 27 Augustus

Motor beland amper gedurende spitsverkeer in sinkgat

‘n Sinkgat wat Vrydagmiddag tydens spitsverkeer net buite Richardsbaai skielik in die pad verskyn en byna ‘n vrou met haar motor en al ingesluk het. Die pad het onder haar meegegee maar die momentum van die voertuig het dit op die oorblywend deel oorgedra.

Die motor se agterwiele het in die slag gebly maar sy was ten minste op vaste aarde.

Twee ander voertuie was in ‘n botsing betrokke toe hulle vir die sinkgat uitgeswaai het maar het gelukkig nie daarin beland nie.

‘n Woordvoerder van Netcare 911-nooddienste, Nick Dollman, sê een van hulle paramedici, wat in daardie stadium nie aan diens was nie, het ongeveer 200 m van die Mondi-verkeersligkruising gesien hoe die pad net skielik ineenstort.

Netcare 911, die verkeerspolisie en die brandweer was gou op die toneel om die verkeersontwrigtings te hanteer.

Die pad na Richardsbaai tussen die Mondi- en B10-kruising is in tussen toegemaak en padgebruikers word aangeraai om eerder die gebied te vermy en ander roetes te gebruik.

Vyf mynwerkers nog soek na aardbewing

Reuters berig dat ‘n aardskudding Vrydag omstreeks 10:30 veroorsaak het dat vyf mynwerkers ondergronds by Harmony Gold se Kusasalethu-goudmyn by Carltonville vasgekeer is.

Reddingspanne werk onverpoos om die mynwerkers se lewens te red.

Volgens ‘n woordvoerder van Mining Rescue Services, Christo de Klerk, was daar

Vrydagaand nog vier van hulle spanne wat na die vermiste mynwerkers gesoek het. Hy het ook gesê dat hulle nie gaan tou opgee totdat die vermiste werkers gevind is nie.

Ian Saunders, seismoloog by die Suid-Afrikaanse Raad vir Geowetenskappe, sê dit is nog onduidelik hoe erg die aardskudding was, maar hulle monitor die gebeure.