Vlam-toekennings by spog dinee

HFM se jaarlikse vlamdinee is op 16 Augustus 2017 by die Trollope saal aangebied. Hierdie instelling was weereens hoog op die agenda en ‘n groot sukses.

Op die foto bo is leerlinge wat Vlam-toekennings ontvang het saam SR voogde en organiseerder. Hulle is van links: Tiaan Schmidt (SR voog en Organiseerder), Nadia van der Linde (Netbal speelster), Nimroe Lategan (Krieket), Ananda Lategan (Vlam-toekenning), Gerdus Botha (Rugby), Shelly Branders (Hokkie), en Chrisna Els (SR voog en organiseerder).