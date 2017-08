Die week se nuus

Tifoon tref Hong Kong

Tifoon Hato, ‘n kategorie 10 storm, het Woensdag Hong Kong met sy volle mag hierdie Asiatiese finansiële spilpunt met vernietigende winde en golwe wat bome ontwortel, en strate oorstroom het, getref. Dit het gelei tot die sluiting van die meeste besighede.

Meer as 400 vlugte is gekanselleer, finansiële markte het gehang en skole is gesluit met Hato se aanslag op die stad, die eerste kategorie 10 storm wat die stad tref sedert tifoon Vicente in 2012.

Die meeste wolkekrabbers in die sentrale sakesektor was leeg en in donkerte gehul deurdat werkers eerder tuis gebly waar hulle teen die storm geskuil het.

Hato het die stad se ikoniese Victoria Hawe behoorlik laat oorkook met massiewe deinings en golwe op die meeste van die stad se gewilde strande en oorstroming van al die laag-liggende gebiede.

Mense sterf in Tifoon – Tifoon Hato, wat sedert Woensdag ‘n spoor van verwoesting oor China gelaat en ‘n sterk aanslag gemaak het op Hong Kong se wolkekrabbers, het teen Donderdagmiddag die lewens van 16 mense geëis.

Agt mense is dood in die dobbel-mekka van Macau waar die plaaslike media beeldmateriaal vrygestel het van motorvoertuie wat onder water is en mense wat in die strate na veiligheid probeer swem.

Nog ‘n man is dood nadat ‘n muur op hom geval het en nog ‘n persoon het van ‘n vierde verdieping balkon afgeval en is deur ‘n vragmotor getref.

Die Macau regering sê dat twee liggame in die oorstroomde parkade gevind is. Meer inligting oor die ander slagoffers is nog nie beskikbaar nie.

Daar kan verwag word dat die dodetal steeds kan styg.

25 Beseer toe vragmotor rol – 10 toe taxi teen paal bots

Beseerdes het besaai oor ’n ongelukstoneel gelê nadat ’n ligte vragmotor Donderdag by die Gilloolys-wisselaar op die R24 in Gauteng afgerol het.

Die meeste van die 25 beseerdes was ten tyde van die ongeluk agterop die vragmotor. Niemand is in die ongeluk dood nie.

Die vragmotor het op sy wiele op ’n grasbedekte eiland van die wisselaar te lande gekom. Reddingswerkers het die twee insittendes wat in die vragmotor was uit die kajuit losgesny.

Vroeër was paramedici van ER24 ook op die toneel van ’n taxi-ongeluk op Jan Smutsweg in Craighall Park, Johannesburg.

Die taxi het in spitsverkeer ’n lamppaal getref en in ’n sypaadjie vasgery. Tien mense is in dié ongeluk beseer. Al die beseerdes is behandel en na die naaste hospitaal gebring.

Mans gearresteer oor kannibalisme

Die arrestasie van vier mans van Estcourt in KwaZulu-Natal wat na bewering ‘n vrou vermoor en gedeeltes van haar liggaam geëet het, het ‘n afskuwelike nadraai gehad nadat honderde mense Maandag tydens ‘n gemeenskapsvergadering gebieg het dat hulle mensvleis, wat deur een van die beskuldigdes aan hulle aangebied is, geëet het.

Die vier mans, Nino Mbatha (32), Sthembiso Sithole (31), Lindokuhle Masondo (32) en Lungisani Magubane (30) het Maandag in die Estcourt landdroshof verskyn op aanklagte van moord en sameswering.

Een van die mans het na bewering verlede week Vrydag by die SAPD aanklagkantoor op Estcourt ingestap met menslike oorskot by hom en gesê hy is moeg om mense eet.

Verdere ondersoek het die polisie na ‘n huis in die Rensburgdrift gebied naby Estcourt gelei waar nog menslike oorskot gevind is. Nog een van die verdagtes, ‘n nyanga (tradisionele geneser), is in Amangwe aangekeer waar nog menslike oorskot gevind is.

Daar word beweer dat die mans ‘n vrou verkrag, vermoor en haar lyk opgesny het om te eet.

Die wyksraadslid, Mthembeni Majola, wat die gemeenskapsvergadering gehou het, sê dat sowat 300 mense daar teenoor hom gebieg het dat hulle die nyanga besoek en dat hy vir hulle mensvleis gegee het om te eet.

Hy het ook verder gesê dat die saak nie net tot Estcourt beperk is nie maar dat die nyanga skakels regdeur die Uthukel gebied het.

Majola het ook gesê dat tydens die vergadering die gemeenskap aan hom oorgedra het dat die nyanga aan hulle gesê het om grafte op te grawe, iets wat hulle sterk sou maak en beskerm asook dat as hulle die beendere na hom toe bring sou hul groot rykdom ervaar.

Die saak is na die provinsiale Okkulte-verwante Misdaadeenheid verwys wat dit verder ondersoek.

R8 miljoen se vleis in een stroping geslag

Drie jong mans het Dinsdag in die Barkly Wes landdroshof voorgekom vir die beweerde stroping van ‘n uiters besondere swart gemsbok wat blykbaar die enigste van sy soort in die land was en teen sowat R8 miljoen gewaardeer is.

Die voorval het verlede jaar op ‘n wildsplaas buite Kimberley plaasgevind.

Tshkolo William Dikoko, 26, Thabang Riet, 18, en ‘n 17-jarige minderjarige hetvoorgekom op aanklagte van die oortreding van die Bewaringswet, sowel as onwettige betreding nadat hulle sonder permit en met behulp van onwettige jagmetodes (honde en klippe) die swart gemsbok op die Mattanu Privaat Wildreservaat op 6 November verlede jaar gejag het.

Al drie het skuldig gepleit op die klag van betreding maar onskuldig op die ander aanklagtes.

Hulle verklaring dat die honde die bok aangekeer het en dat hulle dit toe met klippe doodgegooi het, strook ook nie met hul oorspronklike verklaring dat die bok reeds dood was toe hulle dit aangetref het nie.

Vodacom herstel vermiste data

Die Netwerkverskaffer, Vosacom, het bekend gemaak dat hy sy belofte gestand sal hou om gebruikers te vergoed nadat data Maandagnag foutiewelik uitgevee is. Enige Vodacom verbruiker wat data verloor het word gevra om die Inbelsentrum by 111 te skakel.

‘n Kort ondersoek sal in elke geval gedoen word om te bepaal hoeveel dat verloor is voordat verbruikers daarvoor vergoed sal word.

Talle Vodacom verbruikers was vanweë hierdie fout van die internet afgesny.