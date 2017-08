Planne om Polisiemag met 3000 te sny

Nieteenstaande bekommernis uit eie geledere dat die polisie besig is om ‘n verlore stryd teen misdaad te beveg, beplan die polisie ministerie om die polisiemag met 3000 te sny van 194 431 tot 191 431 teen 2019/20.

In die verslag wat hulle in die Parlement ter tafel gelê het, verwag hulle nie dat die vermindering in personeel enigsins die departement se algehele vermoë sal beïnvloed nie aangesien die beoogde doelwitte in verhouding tot die ondersoek en opsporing van misdaad konstant sal bly.

Die DA se woordvoerder oor gemeenskapsveiligheid in die Wes Kaap, Mireille Wegner sê dat die provinsie reeds 900 minder polisiebeamptes het as in 2013, wat beteken dat die aantal polisiebeamptes wat die gemeenskappe dien verminder. Hierdie besluit is kommerwekkend.

Die woordvoerder van Popcru, die polisie en gevangenis vakbond wat meer as 15 000 polisiebeamptes, korrektiewediens-beamptes en verkeersbeamptes verteenwoordig, Richard Mamabolo, sê dat die beoogde vermindering ten koste van die bevegting van misdaad geskied.

Die posisies wat in gedrang is beïnvloed alle vlak 1 tot 10 poste en sluit prioriteits-programme soos sigbare polisiëring en speurders in.

Die meeste van hierdie beamptes is deel van die integrale polisiëring opset en sal baie gapings laat wat misdadigers sal aanmoedig om met hulle kriminele aktiwiteite voort te gaan.

Die meeste mense wat afgedank sal word is daarby ook broodwinners.

‘n Senior navorser wat deel vorm van die Misdaad en Justisie Program by ISS, Johan Burger, sê hy vind dit vreemd dat poste besnoei word met die gegewe misdaad situasie in Suid-Afrika.

“Oor die laaste vier jaar was daar ‘n toename in misdaad. Alle aanduidings is dat dit steeds sal styg. Daar was ook ‘n merkbare toename in openbare geweld gedurende die laaste dekade.”

Burger sê verder dat speurders sukkel reeds om by te bly met die aantal sake wat ondersoek word as gevolg van te min personeel.

“Nog ‘n probleem is dat die polisie jaarliks miljoene rande spandeer an die uitbetaling van siviele eise en dat dit lyk asof hulle probeer om geld te spaar deur noodsaaklike dienste te besnoei om hulle in staat te stel om hierdie hoë bedrae te kan betaal.”