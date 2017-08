HFM SR vir 2018 aangewys

Die leerlingraad van HFM is hierdie week aangewys. Baie geluk aan die volgende leerders wat tot 2108 SR van HFM verkies is. Hulle is (in alfabetiese volgorde): Soné Bisschoff; Laurinda Bredenkamp; Christelle Brink; Anthonie Buys; Nicole de Castro; Jan-Adriaan du Plessis; Elsabé du Toit (Ella); AJ Jansen van Vuuren; Mathilde Jordaan; Anica Jordaan; Dané Koen; Reynard Kuhn; Pieter Lamprecht; Arnold Mc Seveney; Gareth Meyer; Micayla Mulder; Victor Potgieter; Lydia Potgieter; Suné Robbertse; Gerhard Snyman; Evan Steyn; Sonja Terblanche; Sello Thulare (William); Zander van der Berg; Fabio Vielmetti en Adri Vorster.

Op die foto bo is die nuwe SR van HFM: Voor van links: Soné Bisschoff, Lydia Potgieter, Micayla Mulder, Suné Robberts, Gareth Meyer, Victor Potgieter, Fabio Vielmetti, Gerhard Snyman, Jan-Adriaan du Plessis, mnr Smiths. Middel van links: Anica Jordaan, Nicole de Castro, Dané Koen, Ella du Toit, Sonja Terblanche, Adri Vorster, Christelle Brink , Matilda Jordaan, Juf Kriel. Agter van links: AJ Janse van Vuuren, William Thulare, Zander van der Berg, Pieter Lampbrecht, Reynard Kuhn, Arnold Mc Seveney, Evan Steyn, Lorinda Bredenkamp, Anthonie Buys, Colin Campbell (hoof).

Foto: Annabelle Tromp