Nuus vanaf Vrydag 18 Aug

Vlugte tussen SA en Zimbabwe in gedrang – Grace in die middel

Die 18:00 Air Zimbabwe vlug vanaf OR Tambo Internasionale Lughawe na Harare Vrydagmiddag is voor opstyging gekanselleer, alhoewel die redery se vlugte van en na Suid-Afrika nie opgeskort is nie.

Gedurende 2012 is daar in Londen op ‘n Air Zimbabwe Boeing 767-200 beslag gelê as gevolg van ‘n $1,2 miljoen skuldlas.

Later dieselfde jaar het die Suid-Afrikaanse regering beslag gelê op ‘n Boeing 737-500 nadat die lugdiens versuim het om ‘n uitstaande bedrag van $500 000 te vereffen. Gedurende April 2017 is al vyf die vliegtuie wat op vlugte na Suid-Afrika gebruik word verbied om op te styg omdat hule nie lugvaardig was nie en op 17 Mei is die lugdiens verbied om na Europa te vlieg as gevolg van veiligheidsredes.

Volgens die Suid-Afrikaanse Burgerlike Lugvaart Owerheid het ‘n inspeksie wat Vrydag op ‘n Boeing 767-200 vliegtuig van die redery gedoen is getoon dat die vliegtuig nie volgens internasionale riglyne bedryf word nie aangesien dit nie oor ‘n “vreemde redery-permit”, wat dit toestemming verleen om Suid-Afrika se lugruim te betree en weer te verlaat, beskik het nie.

Volgens dié owerheid is soortgelyke stappe geneem teen rederye soos Turkish Airlines, Qatar Airways en Saudi Airlines.

Die Suid-Afrikaanse Lugdiens sê dat Zimbabwe beperkings op sy vlugte geplaas het en dat ‘n SAL vlug Saterdagoggend vanaf Harare na Johannesburg verbied is om op te styg en dat nog ‘n vlug van Johannesburg na Harare gekanselleer is nadat Zimbabwe nou ook op dieselfde permit aandring, iets wat nog nooit vir meer as 20 jaar die geval was nie.

Alhoewel die vertragings is nie duidelik nie kom dit op ‘n stadium dat Suid-Afrika ‘n uitsluitsel moet gee om politieke immuniteit, waarvoor Zimbabwe vir die premiersvrou Grace Mugabe aansoek gedoen het, te verleen nadat sy aangekla is na ‘n voorval van aanranding van ‘n 20-jarige model.

Na bewering is regskundiges van mening dat sy nie op politieke immuniteit kan staatmaak nie aangesien sy in Suid-Afrika was vir mediese behandeling.

Die Suid-Afrikaanse Polisie het ‘n kennisgewing uitgestuur dat grensposte op die uitkyk moet wees dat sy nie die land ongesiens verlaat nie.

Air Zimbabwe word deur Mugabe se skoonseun, Simba Chikor, as hoof Uitvoerende bestuurder bedryf.

Mduduzi Manana bedank as adjunk

Sy sê voorts dat dit boekdele spreuk van hoe die ANC sy erns betoon ten opsigte van die mishandeling van vroue, wat ‘n algemene gebeurtenis in die gemeenskap is aangesien leiers nie vir hul dade verantwoordelik gehou word nie.

Manana het Donderdag in die Randburg landdroshof verskyn en is op R5 000 borgtog vrygelaat. Hy staar twee aanklagte van aanranding met die opset om ernstige liggaamlike lyding te veroorsaak in die gesig.

Die DA het Manana ook aan die Kommissie van Geslagsgelykheid gerapporteer het vir die beweerde wan behandeling van sy voormalige sekretaresse asook van ander vroue in sy departement.

18 Killed and 9 injured when overloaded taxi rolled at bridge

Eighteen people have been killed and nine others injured Sunday morning after a minibus taxi plunged off a bridge at KwaXimba in Camperdown between Pietermaritzburg and Durban.

This is believed to be one of the worst accidents involving a taxi in the recent past

ER24’s Russell Meiring says paramedics were at the scene treating the injured.

The taxi rolled down an embankment when driver lost control at high speed. Passengers were flung from the vehicle as it rolled down.

Reports said that they passengers were members Zionists on their way to a religious meeting. Apparently all the decease and injured were from three different families.

An investigation into the possible cause of the accident showed that the taxi’s brakes were malfunctioning.

The driver of the taxi was one of the occupants taken to hospital.

Mugabe se seun in voorval betrokke in Hotel

Sunday Times berig dat bewerings gemaak is dat Grace Mugabe se seun, Robert jr (25), ‘n swanger kelnerin ‘n week gelede omgestamp het terwyl hy van sy ma af weggevlug wat hom na bewering ook probeer aanrand het.

Volgens ‘n werknemer van die hotel waar die voorval plaasgevind het is die kelnerin na ‘n hospitaal geneem waar sy ‘n miskraam gehad het.

Volgens Gabriella se ma, Debbie Engels, moes die voorval plaasgevind het nadat Gabriella aangerand is aangesien “Gaby en haar twee vriende is direk ná die aanranding polisie toe. Hulle het nie daar rondgehang nie”.

Volgens Sunday Times het die hotel se hoofbedryfsbeampte, waar die beweerde voorval plaasgevind het, gesê dat die voorval intern hanteer word en die hotel respekteer die privaatheid van die personeellid.

Vishnu Naidoo, nasionale polisiewoordvoerder, het gesê dat daar die afgelope week nie só ’n klag ingedien is nie.

Verskeie plaasaanvalle gedurende die naweek

TLU SA het mense op plase en kleinhoewes gemaan om hul veiligheid op te skerp en mense is in die aanvalle dood.

Die voorsitter van die veiligheids¬komitee van TLU SA, Henry Geldenhuys, het gesê volgens hul statistieke was daar vandeesmaand al 23 aanvalle waarin ses mense dood is. Daar was die afgelope jaar 277 aanvalle waarin 55 mense dood is.

Ian Cameron, AfriForum se hoof van gemeenskapsveiligheid, het gesê die jongste moord het Saterdagaand op die R24 in Maanhaarrand in Noordwes plaasgevind. Die eienaar van die Big Creek Lodge, Arno Niehaus (53), is deur twee mans beroof en verwurg.

Twee mans het na 22:00 vir ’n kamer gevra, aldus Cameron.

“Die mans het toe toegang tot die perseel gekry en dit is onduidelik wat daarna gebeur het. Niehaus se seun het vanoggend (Sondagoggend) sy lyk gekry.”

Piet van Zyl (69) en sy vrou Tilla (66) is op hul plaas in die Immerpan-omgewing ook Saterdagaand doodgeskiet.

Luidens ’n verklaring wat deur TLU SA uitgereik is, was daar vyf aanvallers.

Anton Smuts (64), ’n boer van Kinross in Mpumalanga is ook Saterdag vermoor. Volgens Geldenhuys, is hy op sy plaas doodgeskiet en sy lyk in sy bakkie gelaai.

“Die verdagtes het toe sy lyk na die Afghanistan-plakkerskamp geneem en dit daar in sy motor aan die brand gesteek,” het Geldenhuys gesê.

Inwoners van die omgewing het Saterdagaand die brandende bakkie gesien en die owerhede ontbied.

James Munroe, ’n boer op die Ncaduzi-plaas in Barberton, was Sondagoggend saam met twee ander mense in die huis toe drie gewapende aanvallers deur ’n badkamervenster ingekom en hulle oorval het.

Volgens TLU SA is almal vasgebind.

“ ’n 9mm vuurwapen is drie keer op Munroe gerig, maar geen skoot is afgevuur nie. Hy is toe met die vuurwapen oor die kop geslaan en het ’n wond aan die agterkop opgedoen.”

’n Skootrekenaar, DVD speler, ’n selfoon en die bakkie se sleutels is gebuit. Die bakkie self is nie gesteel nie.

’n Handdoek en mes is deur die rowers laat val, en sal as bewysstukke dien.

Nog niemand is in hegtenis geneem nie en ’n polisieondersoek duur voort.

Grace Mugabe terug in Zimbabwe – Politieke immuniteit toegestaan

News24 berig dat Grace Mugabe teruggekeer het na Zimbabwe ten spyte van beroepe uit verskeie oorde dat sy in Suid-Afrika vir die beweerde aanval op ’n jong vrou, Gabriella Engels, in ’n luukse hotel in Johannesburg vervolg word.

Vroeër is berig dat sy na Zimbabwe sal terugkeer nadat die Suid-Afrikaanse regering Saterdag besluit het om immuniteit aan haar te verleen.

Die Zimbabwiese staatsmedia wys glo hoe sy Sondagoggend op die lughawe in Harare aankom en plaaslike regeringslui en militêre personeel groet.

‘n Woordvoerder vir die Departement van Internasionale Betrekkings, sê dat minister Maite Nkoana-Mashabane was diep gewroeg oor die aangeleentheid en die besluit om politieke immuniteit aan Mugabe te verleen is nie ligtelik geneem nie.

Die DA en Afriforum het Sondag gesê dat die feit dat sy Sondag terug is na Zimbabwe beteken nie dat Grace Mugabe skotvry daarvan gaan afkom nie.

Pieter Groenewald, leier van die VF Plus sê dit is ondenkbaar dat ʼn persoon ʼn misdryf in die land kan kom pleeg en dan net eenvoudig aanspraak maak op diplomatieke immuniteit.

“Korrupsie in Suid-Afrika gedy omdat oortreders nie gestraf word vir wandade nie. Die land word ʼn straffelose staat en hierdie strafloosheid is die kanker wat regverdigheid en dienslewering vernietig,” sê Groenewald.

Die IVP sê dat die minister van Internasionale Betrekkings, Maite Nkoane-Mashabane voor die Parlement gedaag moet word om die redes waarom daar politieke immuniteit aan Grace Mugabe verleen is, te verduidelik.

Kouefronte tref die Kaap en binneland

Die Suid-Afrikaans Weerburo berig dat twee kouefronte, die eerste vanaf Maandagmiddag en die tweede van Woensdagmiddag af, welkome laatwinter-reën na die Wes- en Suid-Kaap sal bring.

Ligte sneeu word ook oor die suidelike dele van die Noord-Kaap (in die omgewing van Sutherland) en die berge in die Wes-Kaap voorspel.

En terwyl die Wes- en Suid-Kaap reën kry, kry die res van die land, veral die Vrystaters, die koue.

Bloemfonteiners moet regmaak vir temperature ver onder vriespunt. Teen Dinsdag sal die minimum temperature -3 °C, Woensdag -6 °C, Donderdag -5 °C en Vrydag -3 °C wees. Die nagtemperature in Ficksburg daal net so erg en Woensdag, Donderdag en Vrydag se minimum temperatuur sal ’n skrale -6 °C wees.

Johannesburg se minimum temperature draai hier by die 3 °C en 4 °C, en die dagtemperature sal die week tussen 18 °C en 20 °C wees.

Pretoria sal vroegoggend met temperature van tussen 5 °C en 7 °C koel wees en later deur die dag sal dit ’n matige 19 °C en 22 °C wees.

Die Suid-Afrikaanse Weerdiens in Kaapstad se weervoorspeller, Mathapelo Makgabutlane, sê die eerste kouefront sal Maandagmiddag ligte reën oor Kaapstad en omstreke bring, waarna die reën die aand na die Suid-Kaap en die oostelike dele van Sentraal-Karoo sal versprei.

Reën sal Dinsdag oor die grootste deel van die dag in die omgewing van Kaap Agulhas, Swellendam en die omliggende gebied uitsak.

Die tweede kouefront wat vanaf Woensdagmiddag oor die vasteland begin beweeg, sal dieselfde patroon volg as die eerste kouefront, en teen Donderdag sal die reën na die suidwestelike kusgebied versprei.

Polisiekaptein een van vermeende renosterstropers

‘n Polisie-kaptein was onder die vyf mense wat verlede week deur die polisie se nasionale renoster-taakmag, 08-Teenstropingseenheid, in hegtenis geneem.

Drie verdagtes sal op 28 Augustus in die landdroshof op Hoedspruit verskyn nadat borgtog van R800 elk aan hulle toegestaan is. Die kaptein word aangehou tot dan vir ‘n formele borgtogaansoek.

Verlede Saterdag is die span in kennis gestel van vermeende stropers wat probeer het om by die oostelike hek van ’n wildplaas in Limpopo verby te kom.

Toe die taakspan by die hek aankom, het hulle vir vier persone, insluitend die polisie kaptein daar aangetref.

Die taakspan het die kaptein ondervra en toe hulle sy voertuig deursoek het hulle ’n ongelisensieerde vuurwapen, nog ’n vuurwapen, ’n houtgeweerkolf, sowat 70 rondes ammunisie en ’n .303-patroon gevind.

Die drie ander verdagtes is in besit gevind van ’n .303-jaggeweer, ’n knaldemper, ’n teleskoop en meer as 303 rondes ammunisie. Die lisensie vir die .303-jaggeweer is gekonfiskeer, asook die Isuzu-bakkie waarin hulle gery het.

Die taakspan is Donderdag na ’n wildreservaat gelei waar hulle die vyfde verdagte, ’n plaasbestuurder, in hegtenis geneem.