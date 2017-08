Frikkie Meyer steeds die B-liga Gholfkampioen

Hoërskool Frikkie Meyer was Dinsdag 8 Augustus die gasheer vir die aanbieding van die Interhoër Gholf. Sewe skole het aan hierdie byeenkoms deelgeneem.

Frikkie Meyer het spanne vir die B- en C-liga ingeskryf. In die C-liga speel hulle teen vier skole en eindig tweede nadat Piet Potgieter se span ‘n ongelooflike telling behaal.

In die B-liga het hulle teen spanne van vyf skole gespeel en baie goed presteer deur die wenner te wees met 114 punte. Tweede was Nylstroom met 106 punte en derde Piet Potgieter met 101 punte.

Dit beteken dat Frikkie Meyer weereens die B-liga wenners vir die derde opeenvolgende jaar is.

Hierdie span was ook vroeër vanjaar die Limpopo wenners van die hoërskole gholf-liga vir 2017.