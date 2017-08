HFM: Kultuur en Sport

Nylstroom – Die Interhoër Skaak-Koning

Die Skaak-Interhoër wat Dinsdag 8 Augustus by Hoërskool Frikkie Meyer aangebied is, is deur Hoërskool Nylstroom gewen.

HFM het ook ‘n gedugte span ingeskryf – ongelukkig het ons geen verdere uitslae ontvang nie.

Op die hooffoto heel-bo is HFM se Skaakspan: Voor van links: Dean Van Staden, Kabelo Thlabadira en Joe Brand. Middel: Gustav Grobler, Christiaan de Vries, Teagan Theron, Jene Low, Xander Steenkamp, Gerhard Snyman en Rianda Van Rensburg (Skaakafrigter). Agter: Johan Joubert, AJ Jansen van Vuuren, Daniël Van Zyl, Wessel Kruger, Dihan Burger en Wessel Du Preez.

Ons doen ‘n beroep op ouers om asseblief vir ons inligting aangaande julle kinders se buitemuurse aktiwiteite aan betref te verskaf sodra dit beskikbaar is. Ons plaas inligting op ons Facebook bladsy sodra ons alles bymekaar het. Dit sluit in die kinders se name op die foto, verkieslik in die volgorde van links op die foto per ry. Stuur die inligting asseblief na kwevoel@kwevoel.co.za – Vir 35 jaar dien Kwêvoël reeds die Thabazimbi gemeenskap.

Hokkie – Noordvaal: Gemengde sukses vir HFM

Die o/16 hokkiespan was die enigste van die drie hokkiespanne van HFM wat gekwalifiseer het om verlede week aan die onderskeie Noordvaal Toernooie deel te neem, en wat daarin kon slaag om onder die Top-4 spanne te eindig.

Daar was 16 spanne van verskillende provinsies wat opgedeel is in 4 groepe wat eers teen mekaar moes speel om deur te dring na die finale. Die wedstryde word net op Astro gespeel en daarby twee wedstryde op ‘n dag. Dit is nogal uitputtend om twee wedstryde op ‘n dag te speel. Elke wedstryd is belangrik dus jy moes die spanne elke keer voluit speel.

HFM se o/16 hokkiespan het by Hoërskool Monument in Krugersdorp gespeel en wen al die wedstryde in hulle poel toe hulle Hoërskole John Vorster (7-1), DF Malan (3-2) en Klerksdorp (4-2) geklop het.

Hiermee het hulle deurgedring na die kwart-eindrondte en kom te staan teen Curro Hazeldene vir wie hulle (3-0) wen om deur te dring na die semi-finaal. Hulle speel gelykop teen Volksrust (1-1) en weereens gelykop (8-8) in die 8 sekondes maar verloor ongelukkig in sudden death (0-1) waarmee hulle dan ook die algeheel vierde plek beklee.

Die O/14 toernooi is by Curro Nelspruit aangebied. HFM speel gelykop teen Curro Hazeldene (1-1), verloor te Delmas (0-2) en speel gelykop teen Brits (2-2).

Die dogters het baie goeie hokkie gespeel en ongelukkig nie gekwalifiseer om in die kwart-finaal te speel nie.

Die eerste span van HFM het by Noordheuwel in Krugersdorp gespeel. Hulle eindig tweede in hulle poel nadat hulle Curro Hazeldene (3-1) en Oosterlig (1-0) wen. Hulle speel gelykop teen Schweizer Reyneke met (4-4).

Hierna speel in die kwart-finaal teen Ben Vorster en eindig gelykop met (3-3). Hulle moes toe oorgaan na die 8 sekonde om ‘n wenner te bepaal. Na die eerste rondte is die telling steeds 3-3 en toe word oorgegaan na sudden death wat hulle toe 1-0 verloor en daarmee uitgeval het.

Help asseblief met inligting

Ons het net ‘n lys van niksseggende uitslae van skole se prestasies in die Interhoër landloop ontvang sonder om te meld waar en wanneer dit aangebied is. So is daar die meegaande foto wat mens kan aflei dat dit Nylstroom se wenspan is sonder name of prestasies. Die gemeenskap wil weet wie is die presteerders – Frikkie Meyer het seker ook ‘n paar presteerders opgelewer – stuur asb vir ons foto’s van hulle, of ten minste HFM se span wat deelgeneem het. Hierdie atlete het hard gewerk en ten minste die moeite gedoen om deel te neem. Hulle verdien erkenning. Indien iemand dalk foto’s van die Gholf Interhoër B- en C-liga wenners (HFM) het, stuur dit ook asb dat ons gesigte by hierdie prestasies kan sit. Dieselfde geld vir die Noordvaal hokkie kampioenskappe – stuur asb foto’s dat ons gesigte by die berigte kan sit!

Hoe gouer hoe beter – Ons laai nuus soos ons dit ontvang.