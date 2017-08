Die week se nuus – What happened this week

Donderdag 10 Augustus

Inwoners van Kaapstad is vandag, Donderdag 10 Augustus, gewaarsku teen hoë see-deinings en stormsterk winde met die moontlike oorstroming van sekere gebiede in die stad en selfs in die omliggende wynland gebiede.

Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het gewaarsku teen erge weerstoestande insluitend storm-sterk noord-weste winde (60-75km/h) wat verwag word tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas wat sal duur tot Vrydagoggend.

Hoë deinings met golwe so hoog as 6 meter word vir vanaand (Donderdagaand), wat teen Vrydagoggend sal afneem, word ook voorspel.

Vrydag 4 Augustus

Eight miners are missing after mine was flooded

Eight miners are still missing after an underground shaft of the Mir diamond mine in eastern Siberia in Russia was flooded Friday when water escaped form the exhausted adjacent open pit mine, one of the world’s largest excavated holes, containing about 300 000 cubic meters of water.

More than 100 workers were trapped in the underground mine as the open pit was not used any more.

Alrosa, the company which operates the mine, said that 142 workers have been brought to safety so far.

Myners vermis na vloedwater hul in skag oorval

Agt mynwerkers word steeds vermis nadat ‘n ondergrondse skag Vrydag by die Mir diamantmyn in Siberië deur vloedwater, afkomstig van die ou uitgewerkte oopgroefmyne, een van die grootste oopgroefmyne in die wêreld, oortrooml is. Die oopgroef het sowat 300 000 kubieke meter water bevat.

Meer as 100 werkers was oorspronklik in een van die ondergrondse skagte van die myn, wat verder ondergronds ontwikkel is aangesien die oopgroefmyn nie meer bedryf is nie, vasgekeer.

Alrosa, die maatskappy wat die myn bedryf, sê in ‘n verklaring dat 142 werkers tot dusver na veiligheid gebring is.

Sondag 6 Augustus

Die wit Suid-Afrikaanse bevolking het sedert 2016 tot nou met 22 250 mense afgeneem en daar word bereken dat sowat 500 000 wit Suid-Afrikaners die land gedurende die afgelope drie dekades verlaat het en volgens statistieke sal ‘n verdere 112 740 wit mense oor die volgende vyf jaar sal emigreer.

Die ouderdom van die oorblywende wit bevolking is ook besig om te styg aangesien dit die jonger mense is wat die land verlaat.

Nieteenstaande die vermindering van 22 250 wit mense het die algehele bevolking van die land met byna 1 miljoen mense vermeerder tot by ‘n geskatte 56,62 miljoen mense.

Volgens Frans Cronjé van die Instituut vir Rasse Betrekkinge verteenwoordig die wit bevolking ‘n uurglas na 1994 toe baie wit mense tussen die ouderdomme van 20 en 40 emigreer het. Sedertdien het beide die boonste en die onderste gedeeltes van die uurglas gekrimp aangesien die witmense wat agter gebly het minder kinders het.

Reuven Abeshouse, emigrasie agent by Migration 2 OZ, sê dat navrae oor emigrasie na Australië het oor die afgelope twee jaar toegeneem. Volgens haar is onsekerheid oor die toekoms een van die groot beweegredes waarvan die belangrikste regstellende aksie is.

Sy het verder genoem dat daar toenemend swart, bruin en Indiër kliënte is wat navraag doen. Volgens haar is die mense wat emigreer almal mense met professionele en korporatiewe vaardighede, vakmanne sowel as entrepreneurs.

Wat duidelik is, is die feit dat Suid-Afrika vinnig besig is om sy mense wat oor vaardighede beskik te verloor.

Monday 7 August

Education Minister accused of assault against a woman

The Police Minister Fikile Mbalula has confirmed that a case has been opened against deputy higher education minister Mduduzi Manana for an alleged assault against a woman at the weekend.

Mbalula said the alleged incident took place at 04:00 on Sunday morning at the Cubana in Fourways, Johannesburg.

A social media post shows images of the injuries Mandisa Duma suffered after the alleged assault.

An alleged voice recording of a call purportedly with Manana also surfaced on social media.

The ANC said in a statement that it had noted the accusations against Manana with disappointment.

“Such behaviour is unacceptable and should be roundly condemned by all in our society. Regardless of the circumstances or the identity of the perpetrator or victim, violence against women is the shame of our times.”

The ANC called on law enforcement agencies to act without fear or favour to investigate the allegations and bring the perpetrators to book.

11 sterf in aanval op kerk in Nigerië

Reuters berig dat elf mense doodgeskiet is in ‘n aanval op ‘n kerk in Abuja, Nigerië, terwyl ‘n verdere agtien kerkgangers gewond is.

Die voorval spruit voort uit ‘n vete onder die gemeenskap van Ozubulu wat verband hou met dwelmhandel. Die aanvallers het gedink hulle teiken was onder die kerkgangers, maar toevallig was hy nie.

Die suidooste van Nigerië is oorwegend Christelik en die voorval was ’n uitsonderlike geweldsdaad in ’n kerk.

In die res van die land is daar baie geweldpleging deur hoofsaaklik die Islamitiese Boko Haram, wat sedert 2009 al na raming meer as 20 000 mense doodgemaak het.

Dinsdag 8 Augustus

Die goue seun van Suid-Afrikaanse atletiek, Wayde van Niekerk, het Dinsdagaand sy 400m, titel suksesvol verdedig tydens die IAAF Wêreld Kampioenskappe wat in Londen aangebied is.

Vanuit die wegspringblokke het die 25-jarige Kapenaar binne die eerste 200m onder die res uitgetrek en sy pas vol gehou. Op die laaste draai het hy die gaping nog verder vergroot en het vir die laaste 30m stadiger gehardloop en gemaklik gewen in ‘n tyd van 43,98 sekondes.

Steven Gardiner van die Bahamas het die silwer medalje verower in ‘n tyd van 44,41 en derde met die brons was Abdalelah Haroun van Qatar in ‘n tyd van 44,48 sekondes.

In ‘n harde 200m wedloop Donderdagaand het Wayde daarin geslaag om ‘n silwermedalje by sy goue medalje te voeg. Met sy tyd van 20.11 sekondes was hy net ‘n halwe pas agter die wenner, Ramil Guliyev van Turkye wat die wedloop in ‘n tyd van 20.09 sekondes gewen het.

Tuesday 8 August

An earthquake of 6.5 magnitude struck in China in the sparsely-populated north of Sichuan, the US Geological Survey said.

At least 19 people were killed and 247 more injured. Some reports suggest the death toll could be much higher. The epicentre was close to an area popular with tourists.

At least five of the people who died were tourists, Xinhua reported, citing the information office of the provincial government. About 2,800 people were evacuated from the severely damaged Intercontinental hotel.

Rescuers are still working to clear the rubble, and there are people buried beneath the debris, state broadcaster CCTV said.

Sichuan province is prone to earthquakes. More than 70,000 people were killed in a quake in 2008.

The quake struck at around 21:20 (13:20 GMT) some 300km (180 miles) north of the provincial capital Chengdu, and was 10km deep.

The China Earthquake Administration has launched a Level I emergency response, the highest of its four levels, according to state media.

Almost 400 fire trucks and more than 1,100 firefighters were dispatched to the scene, CCTV said. They are bringing with them 55 life detectors, 30 rescue dogs and 24 generators.

Local authorities announced the closure of the Jiuzhaigou tourist area, which includes a national park known for its waterfalls and topographical formations, beginning Wednesday.

Gwendolyn Pang of the Red Cross Society of China said it would take time to learn the extent of the damage and number of casualties.

“Communications lines and electricity are disrupted and people are no doubt shocked and scared,” she said.

China’s National Commission for Disaster Reduction, quoted by AFP news agency, said as many as 100 people may have been killed and 130,000 homes damaged.

Betogings vir aanvaarding van mosie teen Zuma

Gautengers het Dinsdagoggend vroeg begin betoog, weens die mosie van wantroue in pres. Jacob Zuma wat later vandag deur ’n geheime stemming in die parlement beslis word. Die betogings was hoofsaaklik vir die aanvaarding van die mosie.

Die woonbuurte waar betoog word, sluit in Turffontein, Rosettenville, Booysens en Nasrec, in die suide van Johannesburg, asook in Protea Glen, Bram Fischerville, Chiawelo en Dobsonville in Soweto.

Daar is ook betogings in Alexandra, Diepkloof, Braamfontein en Hillbrow, asook in Zandspruit, Honeydew en Florida, Etwatwa in Benoni, Tembisa buite Kempton Park en Ivory Park in Midrand, Olievenhoutbosch in Centurion, Mamelodi en Atteridgeville in Pretoria.

Edna Mamonyane, JMPD-woordvoerder, sê die JMPD het ’n bakkie voorgekeer wat verskillende gebiede met brandende motorbande afgesper het. “Maar oor die algemeen is die betogings nie gewelddadig nie.”

Perlemoen vir tik

Derduisende perlemoene is Dinsdagaand naby Danger Point net buite Gansbaai gebuit toe meer as 126 perlemoenstropers die see langs die eiendom van ’n bekende perlemoenplaas buite Gansbaai ingevaar en die perlemoen gestroop het.

Gelukkig kon die polisie vroegoggend op van die stropers toeslaan en het hulle op 37 sakke ontskulpte perlemoen met 3 100 perlemoene daarin beslag gelê.

Daar is ook op onwettige perlemoen wat in die omgewing van Buffeljags gestroop is, beslag gelê en drie van die vermeende stropers in hegtenis geneem. Hulle is vermoedelik almal lede van die 28’s-bende van Kaapstad.

Volgens ’n lid van die bestuurskomitee van die omgewingsdrukgroep Community Against Abalone Poaching (CAAP) op Kleinbaai, is dit skrikwekkend hoe die perlemoenstropery nou uitgekring het.

“Stropers is nou so arrogant dat hulle helder oordag in volle duiktoerusting in die strate stap of afgelaai word om perlemoen te gaan uithaal. Ons veg ’n verbete stryd om die owerhede in te lig oor waar en wanneer die duikers hul strooptogte uitvoer, maar daar gebeur selde enigiets.

In ‘n verslag deur Beverley Schäfer, voorsitter van die staande komitee oor ekonomiese geleenthede, toerisme en landbou, word gemeld dat perlemoensmokkelary aan georganiseerde misdaadsindikate en hul aktiwiteite gekoppel kan word.

“Perlemoenstropery het ’n sterk en onbetwisbare band met bendes en dwelms. Die waarde van die gestroopte perlemoen beloop miljoene rande en die inkomste wat daaruit verdien word, word gebruik om dwelms soos metamfetamien (tik) te vervaardig.

Tuesday 8 August

Kenia voters to the poll

President Uhuru Kenyatta of Kenia, appealed the 19 million registered voters to turn out in great numbers, but “in peace”. Queues formed early on Tuesday 8 August and some minor stampedes were reported.

Kenyatta, the 55-year-old son of Kenya’s founding president, is seeking a second and final term in office. The final week of campaigning has been marred by the murder of a top election official and claims of vote-rigging.

Kenyatta came to stand against his long-time rival, Raila Odinga. Observers say the leading candidates both avoided inflammatory speeches as polling day drew closer.

In 2007, more than 1,100 Kenyans died and 600,000 were displaced after a disputed election – an outcome neither side wants to see repeated.

This time long, snaking queues were seen at some polling stations, and video footage at one showed people injured on the ground after an apparent stampede.

Some polling stations opened late, the electoral commission said on Twitter.

“We are addressing these concerns,” it added. “Will ensure that no single voter is disenfranchised.”

On Monday, Mr Kenyatta urged voters to go home after casting their ballots.

Eight presidential candidates are on the ballot on Tuesday, with polls open until 17:00 local time.

Woensdag 9 Augustus 2017

Guptas seëvier ondanks onthullings van staaskaping

President Jacob Zuma het dalk gewen, maar die ANC het verloor, skryf Ferial Haffajee, raadgewende redakteur van Huffington Post Suid-Afrika.

Al die ANC se sprekers in Dinsdag se debat het die party eerder as die president verdedig. Hul rolle as verteenwoordigers van die kiesers wat vir hulle gestem het, het nie ter sprake gekom nie hoewel openbare minagting vir korrupsie en staatskaping ’n hoogtepunt bereik het.

Miljoene Suid-Afrikaners het aan massa-aksie deelgeneem sedert Zuma Nhlanhla Nene en Pravin Gordhan, die voormalige ministers van finansies, afgedank het.

Deur die wantrouemosie met ’n staatsgreep te vergelyk, het die ANC bewys dat hy nie saamstem met die Konstitusionele Hof se definisie daarvan in sy uitspraak oor die geheime stemming nie.

Hoofregter Mogoeng Mogoeng het ’n baie belangrike punt gemaak in sy uitspraak in Junie.

“Openbare ampte, in enige van die drie vertakkings van die regering, gaan met baie mag gepaard,” het hy geskryf. “Die magte en hulpbronne wat aan elkeen van dié vertakkings toegewys word, behoort nie aan die openbare amptenare wat posisies daarin beklee nie.

“Dit mag daarom nie gebruik word vir die bevordering van persoonlike en sektariese belange nie . . . staatsmag, die land en sy rykdom behoort alles aan ‘ons die mense’, verenig in ons diversiteit. Dié dienaars is veronderstel om hierdie hulpbronne in diens van die mense te gebruik.”

Mogoeng het gesê ’n mosie van wantroue is ’n belangrike middel wat gebruik kan word om die visie van die Grondwet ’n werklikheid te maak. “ ’n Mosie van wantroue moet daarom gewone en minder ‘noodlottige’ verantwoordbaarheids- en oorsig-meganismes versterk.”

Ondanks al die onthullings van staatskaping, het die Gupta-familie geseëvier.

Die boodskap aan die mense van Suid-Afrika is dat daar geen verantwoordbaarheid is nie en dat ons vasgevang is in die draaikolk van korrupsie.

Voetbrug oor snelweg stort ineen

Motoriste is Woensdagoggend gewaarsku om die N3 te vermy, nadat ‘n voetbrug by die Geldenhuys-wisselaar naby Eastgate in Ekurhuleni oor die snelweg, ineengestort het.

Hoofsupt. Wayne Minnaar, metropolisiewoordvoerder, sê die brug het Woensdag omstreeks 01:00 op ’n motor en ’n vragmotor geval.

“Die drie passasiers van die vragmotor is beseer en na ’n hospitaal geneem. Niemand is in die motor beseer nie.”

Donderdag 10 Augustus

Geweld het in Kenia uitgebreek ná bewerings van ’n opposisieleier dat die verkiesingsuitslae in die presidentsverkiesing gemanipuleer is.

Drie mense is dood ná ’n aanval in ’n lokaal waar stemme aan die Keniaanse kus getel is, berig SkyNews.

’n Groep mense met kapmesse het die gebou bestorm en ’n man doodgemaak wat vir die regerende Jubilee-party werk. Nog een is beseer waarna die polisie twee van die aanvallers doodgeskiet het.

’n Betoger is in Nairobi deur die polisie doodgeskiet en in Kisumu is traangas gebruik om betogers uiteen te jaag.

Die stryd tussen president Uhuru Kenyatta (55), ’n welgestelde sakeman, en Raila Odinga (72), ’n voormalige politieke gevangene, was taai en het vrese vir moontlike geweld laat ontstaan.

Odinga het die voorlopige uitslae van die verkiesing verwerp en gesê die databasis is geïnfiltreer om die “demokratiese proses” te manipuleer.

Teenagers deliberately drowned by people smuggler

At least 29 teenage migrants were deliberately drowned by a people smuggler in Yemen, the UN’s migration agency says.

They were among 120 people who were deliberately pushed from a boat into the sea by the smuggler who apparently feared arrest.

Some 27 survivors were found on a beach by the International Organization for Migration (IOM) on a routine patrol.

Twenty-two are missing while the rest have moved on, the IOM said. The Somali and Ethiopian passengers on the boat had been hoping to reach countries in the Gulf via war-torn Yemen.

Despite conflict and a dire humanitarian situation, Yemen is still seen by many Africans as a gateway to the rich Gulf states or Europe, and thousands make their way there every year in crowded boats.

Around 55,000 migrants have left the Horn of Africa to come to Yemen so far this year, more than half of them under the age of 18 and a third thought to be female, the IOM estimates.

Secret Ballot – Witch-hunt unleashed to expose ANC MP’s

A witch-hunt has been unleashed to expose the ANC MPs who voted for the removal of President Jacob Zuma during the watershed secret ballot in the National Assembly on Tuesday.

It was the first time in the history of South Africa’s young democracy that ANC MPs had voted with the opposition for the removal of their sitting president.

Some of the ruling party’s structures, Zuma’s acolytes and at least one cabinet minister have called for action to be taken against the MPs who defied the ANC.

Of the 384 MPs who cast their votes by secret ballot, 177 voted in favour of Zuma’s removal, 198 rejected the motion, and there were nine abstentions.

This means as many as 35 ANC MPs could have voted “with their conscience” and defied their organisation’s orders to reject the motion.

Umkhonto weSizwe Military Veterans Association chairperson and Deputy Minister of Defence Kebby Maphatsoe said they were shaken by the result.

Maphatsoe said it would be difficult to identify the culprits because they had voted by secret ballot.

“History will catch up with them, they will be known one day. But we do have our suspects, such as Dr Makhosi Khoza, Mondli Gungubele, Pravin Gordhan and Derek Hanekom,” he said.

“The ANC must take disciplinary action against them and remove them from Parliament. We can’t have people who defy party instructions,” said Maphatsoe, who is a known Zuma ally.

Small Business Minister Lindiwe Zulu has accused ANC MPs who voted with the opposition of having sold out and urged that action be taken against them.

N3 re-opened after pedestrian bridge collapsed

The N3 north and south bound between the M2 Gildenhuys and N3 Gillooly’s interchanges has been reopened on Thursday morning after the collapse of an abandoned pedestrian bridge over the highway early on Wednesday.

According to reports, the scene of the bridge collapse has been cleared and traffic is flowing smoothly.

The foot bridge was constructed in 1978 and has not been in use for a number of years.