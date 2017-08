Bosveld Interhoër Redenaars 2017

Hooffoto – bo: HFM se Senior Redenaarspan het tweede in die Interhoër Redenaarskompetisie geëindig. Hulle is op die foto van links: Anika Jordaan, Daniël Jordaan, Colin Campbell (Hoof) en Lydia Potgieter.

Die Interhoër Redenaarskompetisie is Dinsdag 8 Augustus by Hoërskool Frikkie Meyer aangebied. Skole wat deelgeneem het was Hoërskole Frikkie Meyer, Warmbad, Ben Viljoen, Ellisras, Nylstroom, Hans Strydom en Piet Potgieter.

Die Algehele Wenner Skool was Piet Potgieter met Hans Strijdom in die tweedeplek en Ben Viljoen derde.

Die beste Seniorspan was Piet Potgieter. Frikkie Meyer was tweede en Hans Strydom derde.

In die Juniorafdeling was Hans Strijdom eerste, gevolg deur Ben Viljoen in die tweede plek en Warmbad derde.

HFM se Anika Jordaan is as die beste redenaar in Engels in die senior afdeling aangewys. Die Senior redenaarspan het dan ook tweede in die kompetisie geëindig.

Die volledige uitslag was as volg:

A – Afrikaans – Individuele Wenners – Juniors (Voorbereid)

1. Izaan Van Schoor (Warmbad); 2. Ruvè Blaauw (Frikkie Meyer); 3. Milla Kleynhans (Ben Viljoen).

B – Individuele Wenners – Seniors (Voorbereid)

1. Erik Van Der Walt (Ellisras); 2. Daniël Koekemoer (Frikkie Meyer); 3. Kaylyn Kotzè (Ben Viljoen).

C – Individuele Wenners – Juniors (Onvoorbereid)

1. Mieke Hofmeyer (Hans Strijdom); 2. Stiaan Joubert (Frikkie Meyer); 3. Tjaart Du Plessis (Nylstroom).

English Individual Winners – Juniors (Prepared)

1. Mia Koorsen (Hans Strijdom); 2. Christopher Isaac (Piet Potgieter); 3. Theunis Van Wyk (Hans Strijdom).

English Individual Winners – Seniors (Prepared)

1. Anika Jordaan (Frikkie Meyer); 2. Nika Pienaar (Hans Strijdom); 3. Jessica Mtsweni (Ben Viljoen).

Beste Junior – Afrikaans: Izaan Van Schoor (Warmbad)

Beste Senior – Afrikaans: Erik Van Der Walt (Ellisras)

Beste Junior – Engels: Mia Koorsen (Hans Strijdom)

Beste Senior – Engels: Anika Jordaan (Frikkie Meyer)